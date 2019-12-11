В Волгоградской области "вечеринка по-урюпински" закончилась автоугоном и ДТП





До пяти лет тюрьмы грозит жителю Воронежской области, который незабываемо отметил день рождения родственника из Урюпинского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, 27-летний парень после шумного застолья в хуторе Моховском отправился на прогулку и не смог пройти мимо открытого автомобиля с ключом в замке зажигания. Изрядно выпивший мужчина далеко уехать не смог – машина улетела в кювет и врезалась в забор частного дома. Угонщика с травмами госпитализировали в больницу.

Шокированный произошедшим 54-летний владелец легковушки пояснил полицейским, что отлучился совсем ненадолго, заглянув домой к знакомым. Спустя считанные минуты автомобиля уже на припаркованном месте не оказалось.

Сейчас правоохранители устанавливают сумму нанесенного собственнику машины ущерба. Решается вопрос о возбуждении в отношении угонщика уголовного дела.



