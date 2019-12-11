«Вести себя беспощадно и разнузданно»: Гарик Сукачёв дал рока в Волгограде









«Вот, Волгоград, и пришло ваше золотое время для хорового пения и различных хороводов. Призываем фан-сектор вести себя беспощадно и разнузданно», - так Гарик Сукачёв напутствовал публику во время сегодняшнего концерта. Зрители не подкачали и зажгли на всю катушку. Хором пели «Ольгу», «Моя бабушка курит трубку», «О чем поет гитара», «Дорожную» и с воодушевлением внимали року в блестящем исполнении музыкантов. Кстати, во время концерта выяснилась, что «Дорожная» со ставшим народным припевом «Эй, ямщик, поворачивай к черту!» была написана в 1991 году в Волгограде.





















Гарик Сукачев пел и проживал тексты песен как всегда наотмашь, от всей своей вечно молодой души. На сцене работал и ещё один из основателей «Бригады С» - известный рокер Сергей Галанин. Его «А что нам надо?» тоже исполнили всем залом. «Быть с вами в этот вечер было для меня огромной честью», - неожиданно проникновенно сказал под конец концерта Гарик Сукачев, а еще пожелал всем заботиться о стариках, никого не обижать и почаще проводить время со своими детьми. Вот так. «Слов рябиновый слог», энергетика, звуки, свет и настроение - в фотографиях ИА «Высота 102».























