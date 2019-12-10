Расследования 10.12.2019 10:22
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10.12.2019 10:22
Следователи подозревают 25-летнюю жительницу Суровикино в причинении смерти по неосторожности своему 11-месячному сыну. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе СУ СКР по региону, по факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ.
Напомним, тело малыша было обнаруженного 8 декабря текущего года на улице у одного из домов районного центра. Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, смерть ребенка наступила в результате переохлаждения. Следователи допросили мать погибшего. Женщина рассказала, что накануне трагедии она в компании двух приятелей распивала спиртные напитки, гостей проводила уже утром – около 6 часов. Женщина утверждает, что все это время ее младший сын находился в доме. Однако спустя несколько часов, когда она проснулась, обнаружила мальчика на улице. К тому моменту он уже был мертв.
По предварительным данным, семья, в которой воспитывался малолетний, характеризуется посредственно. Соседи рассказали, что
мать погибшего мальчика неоднократно видели в состоянии алкогольного опьянения. На иждивении у нее находились еще двое детей - девочки в возрасте 3 и 7 лет, которые в настоящее время изъяты и помещены в лечебное учреждение. Их состояние медики оценивают удовлетворительно.
Расследование уголовного дела продолжается. Органами следствия будет дана оценка действиям либо бездействию должностных лиц органов системы профилактики.
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