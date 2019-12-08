Здравоохранение 08.12.2019 13:43 Реклама
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08.12.2019 13:43 Реклама
До самого любимого праздника остались считанные дни. И проблема выбора новогодних презентов становится все насущнее. Хочется и родных, и друзей одарить вниманием и заботой. «Сделайте ставку на подарок для здоровья и красоты, — советуют читателям ИА «Высота 102» сотрудники «Магазина Медтехника», — потому что каждый человек хочет быть здоровым, бодрым и красивым».
Соляная лампа – уютный ночник с лечебными свойствами
Это прибор, который помогает добиться природной ионизации воздуха в помещении. Лампа насыщает его отрицательными ионами, делает чище. Помимо этого, устройство можно использовать вместо ночника, создавая особую волшебную обстановку.
Стоимость: от 990 рублей.
Ароматический увлажнитель воздуха
Он создает холодный водяной пар, который быстро распространяется по комнате, и делает ее микроклимат более здоровым. Также дом наполнится приятными ароматами. Работает на основе ультразвука.
Стоимость: от 1999 рублей.
Дарсонваль — косметический аппарат для ухода за лицом
Они бывают нескольких видов и с разным назначением. Аппарат вырабатывает импульсный переменный ток, который не только улучшает цвет лица, но и повышает эластичность кожи, разглаживает мимические и возрастные морщины, избавляет от сального блеска, бородавок и угревой сыпи.
Стоимость: от 2200 рублей
Корейская косметика
В ассортименте средства по уходу за телом и волосами, гидрогелевые и целлюлозные маски для лица.
Стоимость: от 165 рублей
Массажная накидка
Накидка пригодится на работе, в машине или дома. С ее помощью можно получить качественный массаж и забыть о болях в спине. Поможет увеличить кровоток, расслабить напряженные мышцы спины, что часто приводит к неприятным ощущениям в области поясницы, избавить от ощущения скованности.
Стоимость: от 4577 рублей
Ортопедическая подушка
Такой подарок может прийтись очень кстати и стать полезным домашним аксессуаром.
Стоимость: от 1599 рублей
В «Магазине Медтехника» большой выбор и других полезных подарков — это массажные коврики, весы, аппликаторы, тонометры, глюкометры, физиоприборы, компрессионный трикотаж, кистевой тренажёр, ледоходы и многие другие товары для здоровья и красоты.
Чтобы окончательно избавить от мук выбора и сэкономить время, сотрудники «Магазина Медтехника» предлагают приобрести подарочные сертификаты. И его обладатель сам выберет нужный товар для здоровья и красоты.
Подарочный сертификат
Стоимость: 1000, 3000 и 5000 рублей
«Магазин Медтехника»
Единый номер – 8 800 5 503 503
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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