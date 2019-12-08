



До самого любимого праздника остались считанные дни. И проблема выбора новогодних презентов становится все насущнее. Хочется и родных, и друзей одарить вниманием и заботой. «Сделайте ставку на подарок для здоровья и красоты, — советуют читателям ИА «Высота 102» сотрудники «Магазина Медтехника», — потому что каждый человек хочет быть здоровым, бодрым и красивым».

Соляная лампа – уютный ночник с лечебными свойствами

Это прибор, который помогает добиться природной ионизации воздуха в помещении. Лампа насыщает его отрицательными ионами, делает чище. Помимо этого, устройство можно использовать вместо ночника, создавая особую волшебную обстановку.

Стоимость: от 990 рублей. от 990 рублей.

Ароматический увлажнитель воздуха

Он создает холодный водяной пар, который быстро распространяется по комнате, и делает ее микроклимат более здоровым. Также дом наполнится приятными ароматами. Работает на основе ультразвука.

Стоимость: от 1999 рублей. от 1999 рублей.

Дарсонваль — косметический аппарат для ухода за лицом

Они бывают нескольких видов и с разным назначением. Аппарат вырабатывает импульсный переменный ток, который не только улучшает цвет лица, но и повышает эластичность кожи, разглаживает мимические и возрастные морщины, избавляет от сального блеска, бородавок и угревой сыпи.





Стоимость: от 2200 рублей от 2200 рублей

Корейская косметика

В ассортименте средства по уходу за телом и волосами, гидрогелевые и целлюлозные маски для лица.

Стоимость: от 165 рублей от 165 рублей

Массажная накидка

Накидка пригодится на работе, в машине или дома. С ее помощью можно получить качественный массаж и забыть о болях в спине. Поможет увеличить кровоток, расслабить напряженные мышцы спины, что часто приводит к неприятным ощущениям в области поясницы, избавить от ощущения скованности.

Стоимость: от 4577 рублей от 4577 рублей

Ортопедическая подушка

Такой подарок может прийтись очень кстати и стать полезным домашним аксессуаром.

Стоимость: от 1599 рублей от 1599 рублей

«Магазине Медтехника» большой выбор и других полезных подарков — это массажные коврики, весы, аппликаторы, тонометры, глюкометры, физиоприборы, компрессионный трикотаж, кистевой тренажёр, ледоходы и многие другие товары для здоровья и красоты. большой выбор и других полезных подарков — это массажные коврики, весы, аппликаторы, тонометры, глюкометры, физиоприборы, компрессионный трикотаж, кистевой тренажёр, ледоходы и многие другие товары для здоровья и красоты.

Чтобы окончательно избавить от мук выбора и сэкономить время, сотрудники «Магазина Медтехника» предлагают приобрести подарочные сертификаты. И его обладатель сам выберет нужный товар для здоровья и красоты.

Подарочный сертификат





Стоимость: 1000, 3000 и 5000 рублей 1000, 3000 и 5000 рублей





«Магазин Медтехника»

Единый номер – 8 800 5 503 503

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.



