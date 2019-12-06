Аналитика

Статистику Волгоградской области омрачило падение зарплат

Аналитика 06.12.2019 16:07
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06.12.2019 16:07


Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций Волгоградской области за январь-сентябрь 2019 года  составила 31871 рубль. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате,  она увеличилась по сравнению с январем-сентябрем 2018 года на 4,4%. Впрочем, смотря с чем сравнивать. Так, по данным того же Волгоградстата, за январь-август 2019 года этот показатель составлял 31882 рубля. Таким образом, средняя зарплата работников в Волгоградской области со времени последнего статистического наблюдения снизилась на 11 рублей. 

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