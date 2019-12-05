В Волгограде «десятка» сбила женщину с двумя детьми

Происшествия 05.12.2019 09:46
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05.12.2019 09:46
Женщина и двое детей 3 и 6 лет пострадали в результате наезда автомобиля в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе регионального главка МВД, ДТП произошло накануне вечером на улице Калинина. Автомобиль "ВАЗ-21110", которым управлял 46-летний водитель, при повороте совершил наезд на пешеходов: 42-летнюю женщину и двух девочек 3 и 6 лет, которых она сопровождала. Пострадавших доставили в больницу.
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