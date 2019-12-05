Происшествия

В Волгограде «десятка» сбила женщину с двумя детьми

Происшествия 05.12.2019 09:46
1270 0
05.12.2019 09:46


Женщина и двое детей 3 и 6 лет пострадали в результате наезда автомобиля в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе регионального главка МВД, ДТП произошло накануне вечером на улице Калинина. Автомобиль "ВАЗ-21110", которым управлял 46-летний водитель, при повороте совершил наезд на пешеходов: 42-летнюю женщину и двух девочек 3 и 6 лет, которых она сопровождала. Пострадавших доставили в больницу.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Мед. анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97

Изготавливаем зонты для дымоходов и вентиляции.

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Происшествия
05.12.2019 11:56
Происшествия 05.12.2019 11:56
688 6 Обсудить

0
Далее
Происшествия
04.12.2019 17:10
Происшествия 04.12.2019 17:10
3508 7 Обсудить

0
Далее
Происшествия
04.12.2019 14:37
Происшествия 04.12.2019 14:37
3203 14 Обсудить

0
Далее
Происшествия
04.12.2019 10:30
Происшествия 04.12.2019 10:30
7006 7 Обсудить

0
Далее
Происшествия
04.12.2019 10:03
Происшествия 04.12.2019 10:03
16996 32 Обсудить

0
Далее
Происшествия
03.12.2019 10:53
Происшествия 03.12.2019 10:53
8557 7 Обсудить

0
Далее
Происшествия
03.12.2019 09:35
Происшествия 03.12.2019 09:35
1504 9 Обсудить

0
Далее
Происшествия
02.12.2019 12:58
Происшествия 02.12.2019 12:58
1445 Обсудить

0
Далее
Происшествия
02.12.2019 10:10
Происшествия 02.12.2019 10:10
1030 5 Обсудить

0
Далее
Происшествия
02.12.2019 07:37
Происшествия 02.12.2019 07:37
2236 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
01.12.2019 11:20
Происшествия 01.12.2019 11:20
15187 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
01.12.2019 10:16
Происшествия 01.12.2019 10:16
11186 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
01.12.2019 09:47
Происшествия 01.12.2019 09:47
800 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
30.11.2019 11:26
Происшествия 30.11.2019 11:26
7112 5 Обсудить

0
Далее
Происшествия
30.11.2019 09:35
Происшествия 30.11.2019 09:35
1111 1 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:52
В Волгоградской области полицейские спасли жителя Ямало-Ненецкого округаСмотреть фотографии
14:28
Первые пошли: в Волгограде жителям аварийных домов показали новые квартирыСмотреть фотографии
14:28
Удар по почкам: волгоградку лишили жизненно важного лекарстваСмотреть фотографии
14:10
Путину рассказали, как волгоградские учителя собирают деньги на ремонт школ и занавески (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:54
Россельхозбанк предлагает новогодние ставки на потребительские кредитыСмотреть фотографии
11:56
На двух автовокзалах в Волгограде выявили 10 небезопасных рейсовых автобусовСмотреть фотографии
11:46
В Волгограде авиакомпания «Победа» за скупость дважды заплатит пассажиркеСмотреть фотографии
11:45
Адыгея перегнала Волгоградскую область по доходам населенияСмотреть фотографии
11:01
Завершено банкротство на волгоградском предприятии концерна "Тракторные заводы"Смотреть фотографии
10:23
В Волгограде в хищении 200 бюджетных миллионов подозревают «группу товарищей»Смотреть фотографии
10:06
Брат советника губернатора Волгоградской области получил премию правительства РФСмотреть фотографии
09:46
В Волгограде «десятка» сбила женщину с двумя детьмиСмотреть фотографии
09:28
В Горпитомнике Волгограда вскрыли бардак с лекарствами для животныхСмотреть фотографии
08:21
В Волгоградской области обнаружили зараженный АЧС автомобильСмотреть фотографии
19:35
В Волгограде подсчитали количество заснеженных дворовСмотреть фотографии
19:26
В Волгоградской области не теряют надежды найти пропавшего год назад рыбакаСмотреть фотографии
18:07
Писатель Борис Екимов: о дефиците учителей в Волгоградской области, скудных зарплатах и оптимизации Смотреть фотографии
17:59
Обвинила во всем тяжком: пожилая волгоградка подозревается в ложном доносе на зятяСмотреть фотографии
17:10
В Волгограде у алиментщика арестовали BMW с «красивыми» номерамиСмотреть фотографии
16:13
«Хожу дома в зимних сапогах»: жители аварийного дома в Волгограде платят за ледяные батареиСмотреть фотографии
15:38
АО «КАУСТИК» представил жителям Светлого Яра проект улучшения экологической ситуации на прудах-накопителяхСмотреть фотографии
14:37
В Волгоградской области директора школы мошенники «развели» на банкетСмотреть фотографии
14:34
В Волгограде ресторан «Мясо & рыба» избежал крупного штрафаСмотреть фотографии
13:36
Стать клиентом «Открытие Брокер» можно в мобильном приложенииСмотреть фотографии
13:36
Волгоградским УК из-за ленивых дворников пригрозили штрафамиСмотреть фотографии
13:10
В Волгоградской области рассылают поддельные постановления Роспотребнадзора о штрафахСмотреть фотографии
12:28
Главный финансист Волгоградской области заявил о профицитности всей экономики регионаСмотреть фотографии
11:42
Волгоградское УФАС: в Волжском землю под вышки связи раздавали без торговСмотреть фотографии
11:35
Михаил Казиник обнял музыкой юных волгоградцев из детдомов и приемных семей при поддержке СбербанкаСмотреть фотографии
11:32
В Волгоградской области подорожал главный ингредиент салата «Оливье»Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 