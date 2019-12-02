Здравоохранение

В лаборатории «Гемотест» началась новогодняя распродажа

Здравоохранение 02.12.2019 11:14 Реклама
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02.12.2019 11:14 Реклама


К Новому году федеральная сеть запустила акцию: во всех лабораторных отделениях «Гемотест» действуют скидки до 50% на профилактические исследования, которые помогут оставить проблемы со здоровьем в уходящем году. Подробности акции  ИА «Высота 102» рассказали в пресс-службе компании.
Войти в новый год уверенным в своем здоровье помогут скидки 20%, 30% и 50% на программы комплексного профилактического обследования для женщин и мужчин. Акция действует до 20 января 2020 года и охватывает 12 разных групп исследований: со скидкой можно будет провериться на распространенные инфекции, передаваемые половым путем, оценить состояние важнейших органов и систем организма, пройти профилактику цистита.
В новогодней распродаже участвуют чекапы (расширенные программы лабораторного обследования из почти 40 лабораторных показателей), комплексы исследований для оценки иммунитета к распространенным «детским» инфекциям (кори, краснухе и свинке), состояния сосудов и риска развития атеросклероза. Комплексные программы помогут тем, у кого в течение года нет времени и возможности заниматься здоровьем, начать 2020-й год с уверенностью в состоянии своего организма и, возможно, пониманием его слабых мест, которые требуют особенно внимательного и бережного отношения. 
В Южном федеральном округе новогодняя распродажа дополняет уже идущую акцию: до 31 декабря во всех лабораторных отделениях «Гемотест» в регионе действует специальная цена на клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ – 190 рублей (взятие биоматериала оплачивается отдельно). Общий анализ крови используют при диагностике практически всех существующих заболеваний, поэтому его можно добавить к любому выбранному исследованию.
Результаты исследований можно будет получить по электронной почте, в личном кабинете на сайте www.gemotest.ru или забрать в любом лабораторном отделении (не обязательно том же, где сдавался анализ). Врачи-консультанты компании бесплатно проконсультируют всех желающих по телефону, расшифруют полученные результаты и помогут понять значения всех показателей.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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