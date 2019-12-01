В Волгограде легковушка влетела в буксируемый автобус, есть пострадавший





Сотрудник МУП "ПАТП-7" получил травмы в результате ДТП с участием трех автомобилей. Как сообщает ИА «Высота 102», авария произошла сегодня около 9.30 на пересечении улицы Ангарской с шоссе Авиаторов.

Как пояснили информагентству в пресс-службе администрации Волгограда, водитель отечественной легковушки, выезжая с Ангарской на главную дорогу, не уступил проезд грузовику «Урал», который буксировал автобус. Легковушка влетела в место сцепки автомобилей.

Пострадавшего госпитализировали в больницу. Пассажиров в автобусе не было.



