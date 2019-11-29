Прокуроры попросили "Баламут" покинуть затон под Волгоградом

Экология 29.11.2019 15:37
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29.11.2019 15:37
Волгоградская транспортная прокуратура посчитала незаконным нахождение в акватории Краснослободского затона реки Волга дебаркадера "Баламут". Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в Южной транспортной прокуратуре, собственников судна попросили освободить территорию. Соответствующий иск надзорное ведомство подало в Центральный районный суд Волгограда и его удовлетворили. Установлено, что размещение причала в акватории реки осуществляется в отсутствие договора водопользования, дебаркадер находится в негодном техническом состоянии, создающем предпосылки к затоплению и причинению ущерба окружающей среде.
Дебаркадер "Баламут", габариты которого составляют 550 квадратных метров, покинет акваторию, когда судебное решение вступит в законную силу. У владельцев дебаркадера пока есть время на обжалование.
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