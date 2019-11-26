



Шесть человек на одно рабочее место в Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы и персонала HeadHunter, такой уровень конкуренции считается интенсивным и некомфортным для соискателей.

Всего эксперты проанализировали базы вакансий и резюме в крупнейших городах России численностью более 500 000 жителей, и составили рейтинг конкуренции среди соискателей. Комфортной считается конкуренция, если на одно место претендуют четыре человека. Однако из 37 городов, которые изучили эксперты, только в шести она является комфортной. Это Хабаровск, Пенза, Кемерово, Новокузнецк, Владивосток и Рязань, где на одно рабочее место претендуют три - четыре человека. В регионах ЮФО ситуация напряженнее: 8 - в Астрахани, 9 - в Краснодаре, 6 - в Волгограде. Высокий показатель в Москве и Махачкале - 9 человек на одно рабочее место. В Санкт-Петербурге, Тюмени и Самаре - 8 соискателей на одну вакансию. В Ростове-на-Дону - 7, в Саратове - 6.

Аналитики также сравнили предлагаемый работодателями средний уровень заработной платы с ожиданиями соискателей. По последним данным, в Волгограде ожидания специалистов не совпадают с реальностью: 38 863 руб. против 36 803 руб. Такая ситуация наблюдается в большинстве городов, кроме Тюмени, Уфы, Оренбурга, Ульяновска, Ярославля, Саратова, Липецка и Кирова. Здесь средние зарплатные предложения незначительно, но превышают ожидания соискателей.



