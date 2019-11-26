Происшествия

В Волгограде задержан водитель Hyundai IX35, скрывшийся с места смертельной аварии

Происшествия 26.11.2019 09:13
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26.11.2019 09:13

 
Водитель Hyundai IX35 , розыск которого был объявлен вчера вечером, задержан. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области, поврежденный после смертельного ДТП  автомобиль был обнаружен на территории автостоянки по улице Кропоткина. Затем задержан водитель. Им оказался 35-летний местный житель, который сознался в содеянном. По его словам, он скрылся с места аварии, опасаясь уголовной ответственности. По результатам освидетельствования, водитель был трезв.
Напомним, в понедельник в 19 часов вечера на улице Тракторостроителей у дома №19 в Тракторозаводском районе  Волгограда автомобилист за рулем Hyundai IX35  совершил наезд на пешехода, двигавшегося вдоль проезжей части, после чего скрылся. Пострадавший - мужчина возрастом около  35-39 лет от полученных травм скончался до приезда бригады скорой помощи. На розыск  скрывшейся машины были ориентированы наряды и патрули полиции, опрошены свидетели и очевидцы, в результате чего были получены данные о транспортном средстве, участвовавшем в аварии. По факту ДТП проводится процессуальная проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

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