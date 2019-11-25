Сбил насмерть человека: В Волгограде идет розыск водителя Hyundai IX35

ГИБДД Волгограда разыскивает водителя, совершившего смертельное ДТП. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по региону, сегодня примерно в 19 часов вечера на улице Тракторостроителей у дома №19 в Тракторозаводском районе водитель совершил наезд на мужчину, двигавшегося вдоль проезжей части, после чего скрылся. Пострадавший - мужчина возрастом около 35-39 лет от полученных травм скончался до приезда бригады скорой помощи. Личность погибшего устанавливается.
Разыскивается автомашина Hyundai IX35 серо - голубого или светло серого цвета с видимыми повреждениями кузова от ДТП.
Очевидцев и возможных свидетелей просят позвонить по телефону ГИБДД 93-21-21 или 02.