В Волгограде подозреваемый в жестоком убийстве матери запросил суд присяжных





Уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Волгограда, обвиняемого в убийстве 61-летней матери с помощью ножа и молотка, рассмотрит суд присяжных заседателей. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Волгоградского облсуда, такое ходатайство заявил обвиняемый.

Как ранее сообщало информагентство, трагедия произошла в мае текущего года на улице Костюченко. По данным следствия, женщина-пенсионерка и ее 36-летний сын целый день вместе выпивали. На следующий день между ними вспыхнула ссора. Причиной стали разногласия по вопросу прекращения пьянки. Разгоряченный спиртным мужчина схватил нож и нанес матери около 30 ударов в шею и туловище, а затем не менее двух раз ударил ее по голове топориком для разделки мяса. От полученных ран женщина скончалась на месте. Увидев, что он натворил, мужчина вызвал скорую помощь. Он сознался следователям в преступлении.



