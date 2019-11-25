Расследования

В Волгограде подозреваемый в жестоком убийстве матери запросил суд присяжных

Расследования 25.11.2019 16:38
2773 2
25.11.2019 16:38


Уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Волгограда, обвиняемого в убийстве 61-летней матери с помощью ножа и молотка, рассмотрит суд присяжных заседателей. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Волгоградского облсуда, такое ходатайство заявил обвиняемый.
Как ранее сообщало информагентство, трагедия произошла в мае текущего года на улице Костюченко. По данным следствия, женщина-пенсионерка и ее 36-летний сын целый день вместе выпивали. На следующий день между ними вспыхнула ссора. Причиной стали разногласия по вопросу прекращения пьянки. Разгоряченный спиртным мужчина схватил нож и нанес матери около 30 ударов в шею и туловище, а затем не менее двух раз ударил ее по голове топориком для разделки мяса. От полученных ран женщина скончалась на месте. Увидев, что он натворил, мужчина вызвал скорую помощь. Он сознался следователям в преступлении. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация

Новый сайт МеталлТехСнаб

Все операции с коммерческой недвижимостью

Расследования
25.11.2019 12:59
Расследования 25.11.2019 12:59
6640 Обсудить

0
Далее
Расследования
25.11.2019 12:03
Расследования 25.11.2019 12:03
6312 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
25.11.2019 11:04
Расследования 25.11.2019 11:04
4352 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
23.11.2019 09:41
Расследования 23.11.2019 09:41
4137 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
22.11.2019 12:14
Расследования 22.11.2019 12:14
4383 8 Обсудить

0
Далее
Расследования
22.11.2019 10:46
Расследования 22.11.2019 10:46
5894 9 Обсудить

0
Далее
Расследования
22.11.2019 10:12
Расследования 22.11.2019 10:12
1084 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
21.11.2019 10:06
Расследования 21.11.2019 10:06
9887 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
19.11.2019 20:10
Расследования 19.11.2019 20:10
7662 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
19.11.2019 15:23
Расследования 19.11.2019 15:23
22801 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
18.11.2019 11:59
Расследования 18.11.2019 11:59
5378 6 Обсудить

0
Далее
Расследования
18.11.2019 10:32
Расследования 18.11.2019 10:32
5704 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
17.11.2019 11:24
Расследования 17.11.2019 11:24
4057 7 Обсудить

0
Далее
Расследования
15.11.2019 15:03
Расследования 15.11.2019 15:03
23397 23 Обсудить

0
Далее
Расследования
14.11.2019 15:47
Расследования 14.11.2019 15:47
4343 6 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

18:02
В Волгограде принимают жалобы замерзающих горожан на УКСмотреть фотографии
17:57
Первый замгубернатора Волгоградской области проконтролирует миллиардный проект Минкомсвязи РФСмотреть фотографии
17:04
Сбербанк выдал более 2,6 тыс. кредитов на сумму свыше 110 млрд рублей по программе льготного кредитования МСБСмотреть фотографии
16:38
В Волгограде подозреваемый в жестоком убийстве матери запросил суд присяжныхСмотреть фотографии
15:49
Главный купол для храма Александра Невского завозят в Волгоград по частямСмотреть фотографии
15:40
«Смотрите, что творится!»: в Волгограде ночные воры осквернили памятник защитникам Сталинграда Смотреть фотографииCмотреть видео
14:28
Инженер-конструктор – самая востребованная специальность среди соискателей вакансий в АО «КАУСТИК»Смотреть фотографии
13:09
Где миллиард?: в Волгограде налоговики ищут должников на дорогахСмотреть фотографии
12:59
В Волгограде владелец шиномонтажки идет под суд за подмену листов в договоре аренды землиСмотреть фотографии
12:22
В Волгоградской области УК "забила" на газопроводы в многоквартирных домахСмотреть фотографии
12:13
В Волгограде мимо музея «Россия – моя история» впервые пустят автобусСмотреть фотографии
12:03
Ждала «Дольче Габбана»: волгоградка отсудила у продавца-обманщика 150 тысяч рублейСмотреть фотографии
11:06
В Волгоградской области прокуратура «взялась» за незаконные хостелыСмотреть фотографии
11:04
В Волгограде осужденного за контрабанду анаболиков бодибилдера отпустили домой Смотреть фотографии
10:03
В Волгограде от угарного газа в гараже скончались мужчина и женщинаСмотреть фотографии
09:54
Под Волгоградом 92-летняя женщина сгорела вместе с домомСмотреть фотографии
21:47
Мороз не помеха: ворота парка Гагарина в Волгограде восстанавливают в "мешке"Смотреть фотографии
17:00
Бизнесвумен из Волгограда – об Instagram, Китае и тусовках по совету депутатаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:37
Автопарк чиновников и депутатов Волгоградской области стал богаче на 16 автомобилейСмотреть фотографии
14:17
В Волгоградской области две женщины едва не сгорели в банеСмотреть фотографии
12:24
В Волгоградской области хуторянин устроил во дворе военный арсеналСмотреть фотографии
12:16
В Волгоградской области из-за аномальных сбросов воды гибнут животныеСмотреть фотографии
10:07
В Волгограде девушка из автобуса попала в больницуСмотреть фотографии
10:00
В Волгоградской области молодой парень погиб на «нехорошей» трассеСмотреть фотографии
09:52
В Волгограде ночью пьяный водитель устроил массовую аварию и покалечил трех человекСмотреть фотографии
09:03
В Волгоградской области могут поставить крест на автобусном сообщении с селамиСмотреть фотографии
22:31
Волгоградский «Ротор» ушел на зимние каникулы лидером первенства ФНЛСмотреть фотографии
18:28
Найденные в Волгограде фугасные бомбы взорвалиСмотреть фотографии
18:12
Волгоградские участники съезда «Единой России» о выборах в Госдуму, кадровых перестановках и «свадебных генералах»Смотреть фотографии
17:50
Какая "Томь": волгоградский «Ротор» одолел сибиряков со счетом 2:0Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 