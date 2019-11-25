Происшествия

В Волгограде от угарного газа в гараже скончались мужчина и женщина

Происшествия 25.11.2019 10:03
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25.11.2019 10:03


Двое человек скончались от отравления угарным газом в гаражном боксе на территории Красноармейского района Волгограда. В  пресс-службе СУ СКР по региону данный факт ИА «Высота 102» подтвердили. Проводится процессуальная проверка.
По данным информагентства,  погибшие – 36-летний мужчина и 31-летняя женщина. По всей видимости, угарный газ образовался от выхлопов заведенного автомобиля. Трагический случай произошел около 18.00 в ГСК-24 на улице Удмуртской.

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