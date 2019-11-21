Бывшего лидера профсоюзов Волгоградской области досрочно выпускают из колонии





Ходатайство бывшего председателя облсовпрофа Вячеслава Кобозева об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания удовлетворено апелляционным постановлением Волгоградского областного суда, сообщает ИА «Высота 102». По информации пресс-службы судебного органа, защитник осуждённого обратился в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении своего подзащитного, в обоснование которого указал, что Вячеслав Кобозев отбыл установленную законом часть срока наказания, встал на путь исправления, полностью погасил штраф, назначенный в качестве дополнительного наказания, погасил перед потерпевшим по уголовному делу сумму взыскания по гражданскому иску, во время отбытия наказания не допускал нарушений режима и труда, неоднократно поощрялся администрацией учреждения, имеет ряд хронических заболеваний. Кроме того апелляционную жалобу подали и представители потерпевшего – Волгоградского областного совета профсоюзов, которые полагали, что ходатайство Кобозева подлежит удовлетворению.

Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, выслушав участников процесса, установил, что за время отбывания наказания Вячеслав Кобозев имеет 1 взыскание, которое снято досрочно, имеет 14 поощрений, мероприятия воспитательного характера посещает, участвует в проведении культурно-массовых мероприятий проводимых с осужденными, вину в совершенном преступлении признал полностью. Из представленных суду документов также следует, что осужденным оплачен штраф в размере 1 200 000 рублей, который был назначен по приговору суда в качестве дополнительного наказания, возмещен материальный ущерб потерпевшему в размере 3 639 638 рублей. На момент обращения с ходатайством неотбытый срок наказания составлял 5 месяцев 6 дней из 9 лет лишения свободы.

Администрация учреждения - ФКУ ЛИУ-15 УФСИН России по Волгоградской области поддержала ходатайство защитника осужденного, считая условно-досрочное освобождение целесообразным.

Напомним, бывший председатель Волгоградского областного совета профсоюзов Вячеслав Кобозев обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере, присвоении и растрате вверенного имущества, подделке официальных документов, злоупотреблении полномочиями, коммерческом подкупе и хранении боеприпасов. Приговором Центрального районного суда Волгограда от 5 мая 2014 года осуждён по ч.4 ст.159, ч.4 ст.159,ч.4 ст.160 ,ч.4 ст.160,ч.1 ст.327,ч.4 ст.160,ч.1 ст.201,ч.3 ст.204,ч.1 ст.201,ч.1 ст.222 УК РФ к 9 годам лишения свободы со штрафом в размере 1 200 000 рублей в доход государства с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Следствием было доказано, что Вячеслав Кобозев в 2004 – 2009 годах вывел из собственности профсоюзов несколько объектов недвижимости и совершил ряд других преступлений. Своими действиями профсоюзный лидер причинил ущерб общественной организации на сумму более 150 миллионов рублей. Среди утерянного профсоюзами имущества были подвальное помещение в здании областного совета профсоюзов, гостиничный комплекс "Турист" и часть Дворца спорта. В общей сложности судебные процессы по скандальному делу Кобозева заняли пять лет.



