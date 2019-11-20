От Сталинграда - до Великой Победы

«Теперь не стыдно»: В Волгограде братскую могилу на улице Богунской привели в достойный вид

От Сталинграда - до Великой Победы 20.11.2019 18:25
5576 1
20.11.2019 18:25





В приятном шоке пребывают жители Краснооктябрьского района Волгограда от вида обновленного памятника на улице Богунской. Здесь покоятся останки сотен защитников Сталинграда. Точное количество захороненных в братской могиле солдат неизвестно. Удалось восстановить лишь фамилии 80 человек. Но и эти цифры ужасают. Тем обиднее, досаднее и больнее местным жителям, чьи родители и деды сражались за город, было видеть, в какое запустение пришел монумент. Сколько писем в официальные инстанции от неравнодушных граждан было написано, сколько звучало обещаний привести в порядок объект культурного наследия. Складывалось ощущение, что эта стена – непробиваемая. 


Фото 2018 года. 
 
И вот сегодня, 20 ноября, краснооктябрьцы спешили к той самой братской могиле на митинг. Поводом стали сразу два важных события. Это 77-ая годовщина начала контрнаступления Советских войск под Сталинградом и завершение ремонтных работ на памятнике. Участие в акции приняли представители Совета ветеранов, малолетние узники концлагерей, учащиеся школ, представители власти и общественных организаций. 



«Я живу в доме, который стоит как раз на пересечении улиц Богунской и Таращанцев, где стоит братская могила, - говорит одна из участниц митинга. – В ней покоятся погибшие воины одноименных полков – Богунского, Таращанского и других. Это наша история, это наша боль и память. Благодарю всех, кто приложил усилия для восстановления этого монумента». 
 

 
Депутат Волгоградской областной думы по Краснооктябрьскому избирательному округу Алексей Волоцков признается, что самому долгое время было неловко за неподобающий вид братской могилы. Поэтому довести дело до конца – было принципом. «Конечно, мы столкнулись с рядом сложностей. Статус объекта культурного наследия требует особого подхода к выполнению работ на всех этапах, что затратно по времени и финансам. Мне удалось  за собственный счет оплатить проектную документацию. Затем при поддержке руководства Волгограда и области нашли финансирование, и памятник обрел вторую жизнь. Наша задача – сделать так, чтобы не было стыдно и за другие памятные места, которые нам только предстоит привести в порядок», -  говорит Алексей Волоцков. 
 

 
Памятник над братской могилой заново оштукатурили, восстановили кирпичную кладку, привели в порядок парапет, ограждение, а также ступени, уложили новые плиты взамен утерянных. По словам главы администрации Краснооктябрьского района Ивана Дронова, весной будущего года рядом с памятником посадят зеленые насаждения и разобьют клумбы с цветами.  Что касается самого монумента, то в течение 5 лет за его состоянием по гарантии будет отвечать подрядная организация.
Справка. В братской могиле захоронены воины 253-го Таращанского, 61-го Богунского, 10-го Донецкого полков 45-й стрелковой дивизии имени Героя Гражданской войны Николая Щорса. Известно, что в дни Сталинградской битвы дивизия принимала участие в боях на территории завода «Красный Октябрь» и прилегающих улицах поселка Металлургов, а в 1943 году части дивизии участвовали в уничтожении окруженной северной группы войск противника. За стойкость, мужество, героизм в марте 1943-го дивизия была преобразована в 74-ю гвардейскую стрелковую дивизию и завершила боевой путь в Берлине.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация

Распродажа складских остатков. 8-8442-95-50-05

Слуховые аппараты. Необходима консультация специалиста.
От Сталинграда - до Великой Победы
19.11.2019 15:47
От Сталинграда - до Великой Победы 19.11.2019 15:47
984 1 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
19.11.2019 07:54
От Сталинграда - до Великой Победы 19.11.2019 07:54
10314 6 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
16.11.2019 08:23
От Сталинграда - до Великой Победы 16.11.2019 08:23
4477 2 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
13.11.2019 12:05
От Сталинграда - до Великой Победы 13.11.2019 12:05
1835 1 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
08.11.2019 12:45
От Сталинграда - до Великой Победы 08.11.2019 12:45
7547 3 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
08.11.2019 10:39
От Сталинграда - до Великой Победы 08.11.2019 10:39
843 0 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
10.10.2019 15:38
От Сталинграда - до Великой Победы 10.10.2019 15:38
17480 4 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
18.09.2019 13:20
От Сталинграда - до Великой Победы 18.09.2019 13:20
10619 0 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
28.08.2019 09:49
От Сталинграда - до Великой Победы 28.08.2019 09:49
14716 9 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
24.08.2019 19:51
От Сталинграда - до Великой Победы 24.08.2019 19:51
6541 0 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
23.08.2019 11:48
От Сталинграда - до Великой Победы 23.08.2019 11:48
9544 6 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
20.08.2019 16:28
От Сталинграда - до Великой Победы 20.08.2019 16:28
3354 17 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
16.08.2019 11:55
От Сталинграда - до Великой Победы 16.08.2019 11:55
4832 8 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
06.08.2019 15:04
От Сталинграда - до Великой Победы 06.08.2019 15:04
6457 0 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
02.08.2019 11:36
От Сталинграда - до Великой Победы 02.08.2019 11:36
5455 1 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

18:25
«Теперь не стыдно»: В Волгограде братскую могилу на улице Богунской привели в достойный вид Смотреть фотографииCмотреть видео
17:15
ПАО «Волгоградэнергосбыт»: как заменить прибор учетаСмотреть фотографии
15:53
Волгоградские депутаты разбушевались: о мухосранске, электробусах и фиговых архитекторахСмотреть фотографииCмотреть видео
15:41
Ремонт заброшенного ЦУМа в Волгограде чиновники начали с себяСмотреть фотографии
15:15
Станислав Новиков: «Рост рынка и новые возможности для частных инвесторов позволяют получать доход и защитить капитал»Смотреть фотографии
14:11
Безработный тренер по боксу в обращении к президенту заявил о коррупции в детском спорте Волгограда Смотреть фотографииCмотреть видео
13:59
Зарегистрировать бизнес возможно полностью онлайнСмотреть фотографии
13:58
В Волгограде УК заставили засыпать «ничейный» провалСмотреть фотографии
10:58
Волгоградская гордума пустила в коммерческий оборот лакомый кусок земли в центре городаСмотреть фотографии
10:32
Волгоградские депутаты "утяжелили" продуктовые наборы для участников Сталинградской битвыСмотреть фотографии
10:03
В Волгоградской области научный сотрудник организовал браконьерский вылов краснокнижной рыбыСмотреть фотографииCмотреть видео
09:47
Под Волгоградом в реке нашли автомобиль с телом 90-летнего водителяСмотреть фотографии
09:01
В Волжском в феврале приступят к ремонту дорог почти на полмиллиарда рублейСмотреть фотографии
07:25
В Волгограде в отношении директора ООО «МАН» возбудили уголовное дело Смотреть фотографии
20:10
В Волгоградской области сотрудник Росреестра и адвокат в тандеме мошенничали с квартирамиСмотреть фотографии
19:55
В Краснооктябрьском районе Волгограда большегруз протаранил 12 машинСмотреть фотографииCмотреть видео
18:27
«Котельниково – Земля Героев» изучает опыт развития моногородовСмотреть фотографии
16:57
Депутаты Волгоградской гордумы приготовились «ломать копья» из-за дележа землиСмотреть фотографии
16:37
В Волгограде участник войны в Чечне отвоевал у Минобороны 300 тысяч рублейСмотреть фотографии
16:14
«Ростелеком» приготовил новогодние подарки в онлайн-игре «Целься в приз»Смотреть фотографии
15:23
Волгоградский облсуд не стал прекращать уголовное дело в отношении виновницы жуткого ДТПСмотреть фотографииCмотреть видео
15:16
В Волгограде темное прошлое заместительницы управляющего «Покупочки» всплыло после крупного хищения из кассыСмотреть фотографии
12:58
В поликлинике Волжского трубного завода появился уникальный диагностический комплексСмотреть фотографииCмотреть видео
12:57
В Волгограде прошел фестиваль кофейной культурыСмотреть фотографии
12:57
В Волгоградской области остановился процесс погашения долгов по зарплатеСмотреть фотографии
11:42
Антон Привольнов: бескрайние сады – они существуютСмотреть фотографии
10:57
"Считаем, что нас обманули перед выборами": дольщики снова устроили пикет у администрации Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:31
«Проваливайтесь дальше»: чиновники посчитали ничейной яму около многоэтажки в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:54
Дочь маршала Еременко - о неизвестных страницах жизни своего отца и его поэме "Сталинград"Смотреть фотографии
19:54
Депутаты Волгоградской гордумы выделят защитникам Сталинграда по 2 тысячи рублейСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 