«Теперь не стыдно»: В Волгограде братскую могилу на улице Богунской привели в достойный вид

От Сталинграда - до Великой Победы 20.11.2019 18:25
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20.11.2019 18:25
В приятном шоке пребывают жители Краснооктябрьского района Волгограда от вида обновленного памятника на улице Богунской. Здесь покоятся останки сотен защитников Сталинграда. Точное количество захороненных в братской могиле солдат неизвестно. Удалось восстановить лишь фамилии 80 человек. Но и эти цифры ужасают. Тем обиднее, досаднее и больнее местным жителям, чьи родители и деды сражались за город, было видеть, в какое запустение пришел монумент. Сколько писем в официальные инстанции от неравнодушных граждан было написано, сколько звучало обещаний привести в порядок объект культурного наследия. Складывалось ощущение, что эта стена – непробиваемая.
Фото 2018 года.
И вот сегодня, 20 ноября, краснооктябрьцы спешили к той самой братской могиле на митинг. Поводом стали сразу два важных события. Это 77-ая годовщина начала контрнаступления Советских войск под Сталинградом и завершение ремонтных работ на памятнике. Участие в акции приняли представители Совета ветеранов, малолетние узники концлагерей, учащиеся школ, представители власти и общественных организаций.
«Я живу в доме, который стоит как раз на пересечении улиц Богунской и Таращанцев, где стоит братская могила, - говорит одна из участниц митинга. – В ней покоятся погибшие воины одноименных полков – Богунского, Таращанского и других. Это наша история, это наша боль и память. Благодарю всех, кто приложил усилия для восстановления этого монумента».
Депутат Волгоградской областной думы по Краснооктябрьскому избирательному округу Алексей Волоцков признается, что самому долгое время было неловко за неподобающий вид братской могилы. Поэтому довести дело до конца – было принципом. «Конечно, мы столкнулись с рядом сложностей. Статус объекта культурного наследия требует особого подхода к выполнению работ на всех этапах, что затратно по времени и финансам. Мне удалось за собственный счет оплатить проектную документацию. Затем при поддержке руководства Волгограда и области нашли финансирование, и памятник обрел вторую жизнь. Наша задача – сделать так, чтобы не было стыдно и за другие памятные места, которые нам только предстоит привести в порядок», - говорит Алексей Волоцков.
Памятник над братской могилой заново оштукатурили, восстановили кирпичную кладку, привели в порядок парапет, ограждение, а также ступени, уложили новые плиты взамен утерянных. По словам главы администрации Краснооктябрьского района Ивана Дронова, весной будущего года рядом с памятником посадят зеленые насаждения и разобьют клумбы с цветами. Что касается самого монумента, то в течение 5 лет за его состоянием по гарантии будет отвечать подрядная организация.
Справка. В братской могиле захоронены воины 253-го Таращанского, 61-го Богунского, 10-го Донецкого полков 45-й стрелковой дивизии имени Героя Гражданской войны Николая Щорса. Известно, что в дни Сталинградской битвы дивизия принимала участие в боях на территории завода «Красный Октябрь» и прилегающих улицах поселка Металлургов, а в 1943 году части дивизии участвовали в уничтожении окруженной северной группы войск противника. За стойкость, мужество, героизм в марте 1943-го дивизия была преобразована в 74-ю гвардейскую стрелковую дивизию и завершила боевой путь в Берлине.
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