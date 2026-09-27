31 тысяча волгоградцев отдохнули за границей





Любопытную статистику опубликовал Волгоградстат в связи со Всемирным днем туризма, который отмечается сегодня, 27 сентября. Как следует из обнародованных данных, жители Волгоградской области активно путешествовали в 2025 году. В свою очередь, и волгоградский регион стал местом притяжения для туристов из других частей России.

Так, всего в прошлом году 78,8 тыс. жителей региона обратились в турфирмы для организации путешествий. 47,7 тыс. выбрали маршруты по России, а 31,2 тыс. – по другим странам. Самыми популярными направлениями для волгоградцев в сфере зарубежного отдыха стали Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд, Абхазия и другие страны.



Однако наиболее востребованным туристическим направлением среди жителей нашей области является внутрирегиональный туризм, доля которого составила 34,3% от общего числа поездок. Межрегиональные путешествия также пользуются большим спросом. Так, 30,1% поездок приходится на Краснодарский край, 7,2% – на Ставропольский край, 5,7% – на Карачаево Черкесскую Республику.



В свою очередь, в 2025 году Волгоградскую область посетили 65092 человека, больше всего из Нижнего Новгорода, Самары, Пермского края, Москвы, Саратова.



В 2025 году в Волгоградской области 160 туристских фирм реализовали населению 29,7 тыс. турпакетов на общую сумму 4,4 миллиарда рублей, превысив на 15,3% уровень 2024 года.



