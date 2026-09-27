Билеты в плацкарт подорожают для волгоградцев на 9,2% с 1 октября

С 1 октября 2026 года россиянам, в том числе волгоградцам придется больше платить за поездки на железной дороге. Стоимость билетов вырастет на 9,2%. Соответствующее постановление было принято правительством РФ еще в июле. Повышение затронет плацкартные и общие вагоны, а также места для сидения в скорых и пассажирских составах. По оценкам аналитиков, средний чек для пассажира увеличится примерно на 173–200 рублей. Дополнительные доходы пойдут на сбалансирование финансовой модели отрасли, а также на модернизацию железнодорожных путей и обновление подвижного состава, ранее поясняли в ФАС.