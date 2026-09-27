Волгоградцы провели ночь без тревожных оповещений

Ночь на 27 сентября выдалась спокойной для жителей Волгоградской области. А вот несколько других регионов России оказались под угрозой атак украинских беспилотников. В частности, беспилотная опасность была объявлена вечером 26 сентября и ночью 27 сентября в Астраханской, Орловской, Воронежской областях, в Краснодарском и Ставропольском краях, в столичном регионе. Аэропорт в Сочи несколько раз прекращал прием и выпуск самолетов. К утру воскресенья угроза атак была снята.
Общество 27.09.2026 07:19
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27.09.2026 07:19
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