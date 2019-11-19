Аналитика

В Волгоградской области остановился процесс погашения долгов по зарплате

Аналитика 19.11.2019 12:57
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19.11.2019 12:57


Задолженность по зарплате в Волгоградской области остановилась на уровне 65,2 миллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата, сообщает ИА «Высота 102». За прошедший месяц не удалось погасить ни копейки из накопленных долгов. В настоящее время Волгоградская область в ЮФО занимает второе  место по объему задолженности по зарплате. Больше долгов только в Ростовской области – 80,7 миллиона рублей, самый маленький показатель в Адыгее – всего 200 тысяч рублей. 

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