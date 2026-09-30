Четыре вируса гриппа угрожают волгоградцам

В России уже зарегистрировано 727 тысяч заболеваний ОРВИ и гриппом. По данным Роспотребнадзора, среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии – 98,9%. Однако отмечается увеличение доли положительных находок вируса гриппа до 1,1%, среди которых выявлены вирусы A(H1N1), A(H3N2), который называют еще гонконгским гриппом, B и C. При этом вирус A(H1N1), известный как «свиной», демонстрирует более тяжелое течение заболевания среди групп риска, в частности, у пожилых людей и страдающих хроническими заболеваниями.

Между тем, с началом эпидсезона в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области не выпустили еще ни одну сводку о ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ. Тогда как жители Волгограда сообщают о явном увеличении заболевших с признаками простудой в трудовых и учебных коллективах.

Ранее РПН заявляли, что интенсивность нынешнего эпидпроцесса будет сопоставима с показателями сезонов 2022-2023 и 2024-2025 годов, когда доминировал вирус гриппа A(H1N1) pdm09. Его особенность в том, что он имеет смешанное, тройное происхождение, и содержит геномы вирусов свиней, птиц и человека.

На днях в регион поступила вакцина от гриппа. Волгоградская область получила 393,5 тысячи доз вакцины от гриппа. Препараты «Ультрикс Квадри», «Флю-М» и «Совигрипп», предназначены для иммунизации детей и взрослых.