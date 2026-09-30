В Волгоградской области намолотили первые 22 тысячи тонн кукурузы





В регионе стартовала уборка кукурузы на зерно. Как пояснили в пресс-службе администрации региона, с площади 3,5 тысячи гектаров уже намолочено 22 тысячи тонн.

Всего эту позднюю культуру предстоит убрать с 90,4 тысячи гектаров. Ход уборочной кампании обсудили на заседании оперштаба под руководством заместителя губернатора Василия Иванова.

По данным областного комитета сельского хозяйства, самые большие площади под кукурузу отведены в Новониколаевском и Урюпинском районах – около 13 тысяч гектаров в каждом. Средняя урожайность по региону в 2026 году составляет 61,5 центнера с гектара, что почти на 10% выше прошлогоднего показателя. Лидер по урожайности – Котельниковский район, где кукурузу выращивают на орошении: 80 центнеров с гектара. В топ-3 также вошли Ленинский и Урюпинский районы.

Значительная часть зерна перерабатывается внутри региона – на крупнейшем в стране профильном предприятии «НьюБио» в Алексеевском районе. Завод вышел на проектную мощность и увеличил переработку кукурузы до 155 тысяч тонн в год. Продукция поставляется в регионы России и более чем в 20 стран мира.