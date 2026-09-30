В Урюпинске простятся с 57-летним комвзвода Сергеем Никулиным





Завтра, 1 октября, жители Урюпинска проводят в последний путь погибшего на СВО Сергей Никулина. Печальную новость ИА «Высота 102» сообщили в администрации городского округа Волгоградской области. Сергей Никулин вырос в Урюпинске, где окончил гимназию. Во время СВО заключил контракт с Минобороны. Старший лейтенант командовал взводом.

Погиб при выполнении задач в ходе специальной военной операции на Запорожском направлении. Бойцу было 57 лет. У него остались жена и сын.

Траурная церемония пройдет в сквере Павших борцов, а похоронят его на кладбище в хуторе Попов.