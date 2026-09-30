Главное

Надежная связь для тысяч волжан: АО «ВОЭ» подключило новую вышку сотовой сети к энергосистеме Трамвай и экология: почему электротранспорт снова становится главным трендом В Волгограде глава Дзержинского района Таций по-тихому покинул свой пост В Волгограде на месте лагеря «ДУЛАГ-205» воздвигнут мемориал «Серебряные» ракетки волгоградских девушек на турнире в Армении

Актуально

Внимание к себе не привлекал: все, что известно о расстреле многодетного волгоградца в «Магните» и убийце

Тестовый режим истёк: с 1 октября парковки в Волгограде за ноль рублей станут платными

«Это – наш ответ нацистам». Главы силовых структур открыли Вахту Памяти на месте «лагеря смерти» под Сталинградом

Федеральные новости

Федеральные новости
 На юге России веден режим повышенной готовности из-за шторма
В Новороссийске введен режим «Повышенная готовность» из-за непогоды. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко, передает ИА «Живая Кубань». Ночью в отдельных районах порывы ветра достигали 25 метров в...
Федеральные новости
 Админ телеграм-канала получил 18 лет строгого режима за госизмену и фейки о российской армии
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор жителю Краснодара Игорю Карлову. Мужчина проведёт 18 лет в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно суд назначил ему штраф – 470 тысяч...
Общество

В Волгограде умерла куница-«игрушка» с прозрачными костями

Общество 30.09.2026 14:53
0
30.09.2026 14:53


Маленькая куница по кличке Тюпа, которая в критическом состоянии поступила больше недели назад в центр реабилитации диких животных «Птичий Остров» в Волгограде, умерла несмотря на усилия волонтеров. 

Мы боролись до конца, но её болезнь оказалась сильнее нас. И сильнее оказалась человеческая жестокость, которая привела её к нам! – сообщила руководитель центра Арина Ерина. – Малышка куница. 530 грамм. Ребёнок, который должен был жить в лесу, лазать по деревьям, охотиться! Вместо этого у нее был фарш утром и вечером. «Игрушка» на даче! Переросшие когти, выпавшая прямая кишка из-за суженного таза, лордоз, кифоз, «стеклянные» кости на рентгене! 

Специалисты реабилитационного центра отмечают, что часто видят в таком состоянии диких зверей и хищных птиц, которых подбирают люди и держать какое-то время у себя. Из-за неправильного кормления и содержания животные приобретают болезни, от которых вылечить их удается с большим трудом или не удается совсем, как в случае с куницей Тюпой.

В центре «Птичий Остров» не рекомендуют подбирать дикое животное без необходимости, если оно не ранено. Категорически запрещено кормить таких зверей и птиц чем попало, так как это может привести к необратимым последствиям для их организма. Если вы нашли попавшее в беду животное, то лучше сообщить об этом сотрудникам центра. 

Напомним, что ранее информагентство сообщало о двух шокирующих случаях жестокого обращения с животными. На попечение зоозащитников попали ежик по имени Цветочек с вырезанным глазом и маленькая куница, которую, судя по всему, держали в качестве домашней игрушки.

Фото: «Птичий остров» / vk.ru

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
30.09.2026 20:10
Общество 30.09.2026 20:10
Комментарии

0
Далее
Общество
30.09.2026 19:10
Общество 30.09.2026 19:10
Комментарии

0
Далее
Общество
30.09.2026 18:54
Общество 30.09.2026 18:54
Комментарии

0
Далее
Общество
30.09.2026 17:24
Общество 30.09.2026 17:24
Комментарии 0

0
Далее
Общество
30.09.2026 15:54
Общество 30.09.2026 15:54
Комментарии

0
Далее
Общество
30.09.2026 15:51
Общество 30.09.2026 15:51
Комментарии

0
Далее
Общество
30.09.2026 15:32
Общество 30.09.2026 15:32
Комментарии

0
Далее
Общество
30.09.2026 15:22
Общество 30.09.2026 15:22
Комментарии

0
Далее
Общество
30.09.2026 14:53
Общество 30.09.2026 14:53
Комментарии

0
Далее
Общество
30.09.2026 14:00
Общество 30.09.2026 14:00
Комментарии

0
Далее
Общество
30.09.2026 13:24
Общество 30.09.2026 13:24
Комментарии

0
Далее
Общество
30.09.2026 12:17
Общество 30.09.2026 12:17
Комментарии

0
Далее
Общество
30.09.2026 12:14
Общество 30.09.2026 12:14
Комментарии

0
Далее
Общество
30.09.2026 11:36
Общество 30.09.2026 11:36
Комментарии

0
Далее
Общество
30.09.2026 11:24
Общество 30.09.2026 11:24
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:10
В Волгограде за две недели построят бункер для защиты от БПЛА и ракетСмотреть фотографии
19:45
Волгоградец двумя ударами убил свою знакомуюСмотреть фотографии
19:10
«Сложный человек» или хозяйственник? Что известно о новом главе Дзержинского района БагровеСмотреть фотографии
18:37
Росприроднадзор намерен взыскать 166 млн рублей за свалку в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:17
Надежная связь для тысяч волжан: АО «ВОЭ» подключило новую вышку сотовой сети к энергосистемеСмотреть фотографии
18:01
Под Волгоградом присяжные осудили рецидивиста, забившего насмерть подругуСмотреть фотографии
17:51
Подрядчика больницы в Волгограде заподозрили в хищении 50 млн рублейСмотреть фотографии
17:26
Трамвай и экология: почему электротранспорт снова становится главным трендомСмотреть фотографии
17:24
В Волгограде презентовали «Тузлуков-вернисаж» и наградили лауреатов конкурса театральных афишСмотреть фотографии
17:21
На юге Волгограда перевернулась «Медпомощь»Смотреть фотографии
17:12
Грибной чемпионат отменили в Волгоградской области из-за засухиСмотреть фотографии
16:58
Урожай подсолнечника украли с поля фермера в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:54
На юге Волгограда похоронили застреленного в «Магните» многодетного отцаСмотреть фотографии
15:54
В Волгограде глава Дзержинского района Таций по-тихому покинул свой постСмотреть фотографии
15:51
Четыре вируса гриппа угрожают волгоградцамСмотреть фотографии
15:48
Более 600 человек отдохнули летом при поддержке «Красного октября»Смотреть фотографии
15:32
В Волгоградской области намолотили первые 22 тысячи тонн кукурузыСмотреть фотографии
15:22
В Урюпинске простятся с 57-летним комвзвода Сергеем НикулинымСмотреть фотографии
14:53
В Волгограде умерла куница-«игрушка» с прозрачными костямиСмотреть фотографии
14:00
Дни открытых дверей пройдут в налоговых инспекциях Волгоградской области 15 октябряСмотреть фотографии
13:40
На Сарпинском нашли тело утопленникаСмотреть фотографии
13:24
В Волгоградской области Росгвардия отмечает 10-летие со дня образованияСмотреть фотографии
13:09
Билайн запустил аренду электронных и аудиокниг с выгодой до 50%Смотреть фотографии
12:17
В Волгограде почтили память Героя России Алексея КатериничеваСмотреть фотографии
12:14
Вячеслав Володин переизбран спикером ГосдумыСмотреть фотографии
11:52
Заколдованное место: в Волгограде сложился «паровоз» из четырех автоСмотреть фотографии
11:36
В Волгоград, Михайловку и Камышин прибудет интерактивный музей «Поезд Победы»Смотреть фотографииCмотреть видео
11:28
На юге Волгограда за день сгорели 4 аварийных дома: жители задыхалисьСмотреть фотографии
11:27
На юге России веден режим повышенной готовности из-за штормаСмотреть фотографии
11:24
В Новоаннинском районе отремонтировали 7 км дорогиСмотреть фотографии
 