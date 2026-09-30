В Волгограде умерла куница-«игрушка» с прозрачными костями

Маленькая куница по кличке Тюпа, которая в критическом состоянии поступила больше недели назад в центр реабилитации диких животных «Птичий Остров» в Волгограде, умерла несмотря на усилия волонтеров.

– Мы боролись до конца, но её болезнь оказалась сильнее нас. И сильнее оказалась человеческая жестокость, которая привела её к нам! – сообщила руководитель центра Арина Ерина. – Малышка куница. 530 грамм. Ребёнок, который должен был жить в лесу, лазать по деревьям, охотиться! Вместо этого у нее был фарш утром и вечером. «Игрушка» на даче! Переросшие когти, выпавшая прямая кишка из-за суженного таза, лордоз, кифоз, «стеклянные» кости на рентгене!

Специалисты реабилитационного центра отмечают, что часто видят в таком состоянии диких зверей и хищных птиц, которых подбирают люди и держать какое-то время у себя. Из-за неправильного кормления и содержания животные приобретают болезни, от которых вылечить их удается с большим трудом или не удается совсем, как в случае с куницей Тюпой.

В центре «Птичий Остров» не рекомендуют подбирать дикое животное без необходимости, если оно не ранено. Категорически запрещено кормить таких зверей и птиц чем попало, так как это может привести к необратимым последствиям для их организма. Если вы нашли попавшее в беду животное, то лучше сообщить об этом сотрудникам центра.

Напомним, что ранее информагентство сообщало о двух шокирующих случаях жестокого обращения с животными. На попечение зоозащитников попали ежик по имени Цветочек с вырезанным глазом и маленькая куница, которую, судя по всему, держали в качестве домашней игрушки.

Фото: «Птичий остров» / vk.ru