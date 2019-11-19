"Сегодняшняя дата 19 ноября - начало контрнаступления Красной Армии под Сталинградом, - всегда была особенной для нашей семьи. Таковой она остается и поныне, несмотря на то, что нашего отца, командующего Сталинградским фронтом генерал-полковника Андрея Ивановича Ерёменко, маршала Советского Союза нет уже много лет. Но Сталинград до последних дней его жизни оставался величайшим городом на Волге, где решилась судьба всего мира. Поэму "Сталинград" отец написал сразу же после Сталинградской битвы, весной 1943 года".

Татьяна Еременко, дочь прославленного полководца Еременко, рассказала в эксклюзивном интервью журналистам ИА "Высота 102" о неизвестных страницах жизни своего отца и предоставила в распоряжение редакции 7-ю главу "Мамаев курган" из неопубликованной поэмы "Сталинград".

Не знает мир ещё примера подобной битвы огневой,

Чтоб раскалилась атмосфера на триста метров над землей.

Но это было! И стояли Герои русские в бою,

Они в пожаре не сгорали, они в воде не утопали,

Они свой город защищали, дрались за Родину свою.





"Отец написал поэму по горячим следам, когда ежеминутно чувствовал дыхание этой грандиозной битвы, - рассказывает дочь маршала. - Вот что написано в его дневниках: "Как известно, после Сталинградской битвы я совершенно слёг: раны, с которыми я прибыл на Сталинградский фронт, не только не зажили, как предполагал я и врачи, а наоборот, ещё больше обострились и добавились новые. Ставка Верховного Главнокомандования, чтобы спасти меня, послала в Цхалтубо подлечиться. Чтобы занять время, я решил писать повесть в стихах о Сталинградской битве и нужно прямо сказать, что я был в это время в высоком творческом ударе. Битва взбудоражила всё моё существо. После окончания войны, в свободное от работы время, я дорабатывал свою повесть, и перед смертью Сталина она была готова. Но я задержал её публикацию, будто чувствовал что-то. После XX съезда КПСС, состоявшегося в феврале 1956 года, не могло быть и речи об издании поэмы в том виде, в каком она написана. На ней лежала густая тень времени, пронизанная "культом" Сталина, ведь речь шла о городе, носящем его имя. Стало ясно, что поэму нужно коренным образом переделывать...".

Татьяна Ерёменко добавила, что после долгих раздумий отец пришёл к выводу, что те первые впечатления – исторический факт, и перекраивать их в угоду политическим веяниям нецелесообразно, поэтому поэма пришла к нам из прошлого как сильнейший литературно-художественный памятник подвигу русского народа.

В кромешном грохоте орудий сплетались кони, танки, люди…

Победный рёв, предсмертный стон, огонь и кровь - со всех сторон.

Вершились чудеса геройства, которых мир ещё не знал.

Суворов бы и тот сказал: Помилуй бог!

Такого войска я от рожденья не знавал.





Как говорит Татьяна Еременко, оригинальный вариант поэмы по сей день находится среди других архивных документов в их доме, причём в любовно переписанном и художественно оформленном солдатами-сталинградцами трёхтомнике, что само по себе делает книгу реликвией, ценнейшим свидетельством-подлинником главной битвы великой войны.

"В ней русский человек, державший в своих руках живое трепетное сердце сражающегося Сталинграда, знавший уникальные подробности сражения, очень живо, проникновенно-правдиво и образно, почти пушкинским поэтическим слогом, рассказывает о великом переломе. Осталось только прочитать, осознать и оценить мощь и кровавую правду Сталинградской поэмы и нам", - говорит Татьяна Еременко.

Весь день кипел кровавый бой. Вот солнце к западу склонилось

И над воюющей землей полнеба заревом покрылось.

Средь человеческих останков чернеют груды мёртвых танков

И с развороченной брони глазеют свастики одни.

Здесь натиск вражеской орды отбил советский великан.

Так стал курганом русской славы Мамаев сказочный курган.

"Чем дальше в историю будут уходить дни и ночи Сталинградской эпопеи, тем отчетливее будет проявляться в сознании людей ее величие". Так говорил мой отец и искренне верил в это. Как миллионы солдат, он навеки стал Героем Сталинграда. Отца не стало в 1970 году. Он умер 19 ноября, в день великого контрнаступления в городе на Волге, переломившего ход Великой Отечественной войны, будто подчеркнув, чем был для него Сталинград. Городом, в котором, как считал, он выполнил свою главную миссию на этой земле", - заключила дочь маршала.













Фото из семейного архива маршала Еременко.

Справка. Андрей Иванович Ерёменко в годы Великой Отечественной войны командовал Западным, Брянским, Юго-Восточным, Сталинградским, Южным, Калининским, 1-м Прибалтийским, 2-м Прибалтийским, 4-м Украинским фронтами. Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза. Награжден 5 орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, 4 орденами Красного Знамени, 3 орденами Суворова, орденом Кутузова и другими. Похоронен у Кремлёвской стены на Красной площади.











