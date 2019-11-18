Политика 18.11.2019 15:41
3930 7
18.11.2019 15:41
7 млрд 539 млн рублей не дополучит бюджет Волгоградской области в следующем году от предоставления налоговых льгот. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на материалы КСП региона, в 2021 году этот показатель возрастет до 7,7 млрд рублей.
25% от общего объема преференций (1,9 млрд рублей) в будущем году будут приходиться на федеральные льготы ( прежде всего, по налогу на прибыль).
Из областных льгот, запланированных областными властями на 2020 год, 5,2 млрд предусмотрены по налогу на имущество, что на 316 млн рублей (6,4%) больше, чем в текущем году. Значительную часть налоговых «скидок» получают компании, с которыми у администрации региона заключены инвестиционные соглашения.
Контрольно-счетная палата Волгоградской области ранее критиковала планы исполнительной власти о расширении перечня получателей льгот по налогу на прибыль. В декабре 2018 года депутаты областной думы проголосовали за предоставление преференций в том числе, убыточным предприятиям на сумму 130 млн рублей. Среди претендентов на их получение значилось, к примеру, ОАО «РЖД».
Тем не менее, льготы положены и простым смертным жителям региона. Так, в 2020 многодетные родители освобождаются от уплаты транспортного налога за один автомобиль в семье мощностью до 150 лошадиных сил. Казна региона от данной меры соцподдержки не дополучит 65 млн рублей.
Напомним, проект бюджета Волгоградской области на 2020 год на минувшей неделе преодолел в регпарламенте первое чтение. Доходы запланированы в размере 108,9 млрд рублей, расходы – 108,7 млрд. Госдолг - 46,7 млрд рублей, что составляет 63% от уровня собственных доходов. Почти половина долговых обязательств – это бюджетные кредиты (45,5%). Удельный вес займов в коммерческих банках составляет 28,8%.
Реклама
В Волгоградской области травля депутата-правдоруба набирает обороты18.11.2019 11:04
В Волгоградской области прощаются с главным казаком Иловлинского района15.11.2019 11:00
Нового главу Центрального района Волгограда нашли в сельской местности14.11.2019 12:37
«Семеро смелых»: в Волгоградской облдуме обнаружились явные и тайные противники бюджета (ВИДЕО)14.11.2019 11:16
В будни больницы Фишера неожиданно ворвался губернатор Волгоградской области12.11.2019 15:45
Волгоградские единороссы оставили подвешенным вопрос о спикере городской думы08.11.2019 12:31
В стане "Единой России" в Волгограде грядут кадровые перестановки08.11.2019 10:06
В Волгограде «красный день календаря» вдохновил оппозиционеров на пикет07.11.2019 12:54
В Волгоградской области для Среднеахтубинского района нашелся временный глава07.11.2019 10:28
Представитель МИД РФ Мария Захарова выкроит пару часов для прогулки по Волгограду01.11.2019 19:46
В администрации Волгоградской области распределили роли01.11.2019 10:16
В Волгограде не допустили пересмотра итогов выборов30.10.2019 15:24
Волгоградская область на 24-ом месте в России по исполнению нацпроектов30.10.2019 13:59
В Волгоградском облсуде не захотели выслушать свидетелей по делу об отмене выборов30.10.2019 12:38
Волгоградский губернатор разъяснил новому заму тактику работы в сфере строительства29.10.2019 13:29
Реклама