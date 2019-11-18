



7 млрд 539 млн рублей не дополучит бюджет Волгоградской области в следующем году от предоставления налоговых льгот. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на материалы КСП региона, в 2021 году этот показатель возрастет до 7,7 млрд рублей.

25% от общего объема преференций (1,9 млрд рублей) в будущем году будут приходиться на федеральные льготы ( прежде всего, по налогу на прибыль).

Из областных льгот, запланированных областными властями на 2020 год, 5,2 млрд предусмотрены по налогу на имущество, что на 316 млн рублей (6,4%) больше, чем в текущем году. Значительную часть налоговых «скидок» получают компании, с которыми у администрации региона заключены инвестиционные соглашения.

Контрольно-счетная палата Волгоградской области ранее критиковала планы исполнительной власти о расширении перечня получателей льгот по налогу на прибыль. В декабре 2018 года депутаты областной думы проголосовали за предоставление преференций в том числе, убыточным предприятиям на сумму 130 млн рублей. Среди претендентов на их получение значилось, к примеру, ОАО «РЖД».

Тем не менее, льготы положены и простым смертным жителям региона. Так, в 2020 многодетные родители освобождаются от уплаты транспортного налога за один автомобиль в семье мощностью до 150 лошадиных сил. Казна региона от данной меры соцподдержки не дополучит 65 млн рублей.

Напомним, проект бюджета Волгоградской области на 2020 год на минувшей неделе преодолел в регпарламенте первое чтение. Доходы запланированы в размере 108,9 млрд рублей, расходы – 108,7 млрд. Госдолг - 46,7 млрд рублей, что составляет 63% от уровня собственных доходов. Почти половина долговых обязательств – это бюджетные кредиты (45,5%). Удельный вес займов в коммерческих банках составляет 28,8%.



