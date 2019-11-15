













В эти минуты в Иловле проходит церемония прощания с главой района Александром Егоровым. Как сообщает ИА «Высота 102», проститься с казачьим атаманом, фермером и просто самым известным жителем района приехали сотни людей.

Помимо близких, родственников и односельчан на похороны прибыли руководители Волгоградской области – губернатор Андрей Бочаров, его заместители, депутаты областной и городской дум.

Александр Егоров скончался на 55-ом году жизни 13 ноября. Во время игры в волейбол в спортзале ему стало плохо. По предварительным данным причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Все, кто был знаком с казаком Егоровым, говорят, что он - яркая личность, жизнелюбивый, энергичный и деятельный человек. Он состоял в партии власти, однако никогда не боялся открыто высказывать свою позицию, даже если она кому-то не нравилась.

В архиве ИА «Высота 102» остался новогодний видеоматериал, в котором журналисты собрали самые сочные выступления политиков региона в 2018 году. Среди них и речь Александра Егорова. На одном из совещаний в облдуме он крайне резко высказался о серьезной проблеме нелегальных теплиц, владельцы которых оккупировали поля Иловлинского района. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этого сюжета.





Александр Егоров родился 8 января 1965 года в Волгограде. В 1988 году окончил Волгоградский сельскохозяйственный институт по специальности «Экономика и организация сельскохозяйственного производства», кандидат экономических наук. Генеральный директор ОАО "Новокондрашовское". В 2014 году был избран депутатом Авиловского сельского поселения, впоследствии утвержден председателем Иловлинской районной думы, главой района. Являлся секретарем Иловлинского местного отделения партии «Единая Россия», членом президиума регионального политсовета партии. Был атаманом «Иловлинского Юрта».



