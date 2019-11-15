Политика

В Волгоградской области прощаются с главным казаком Иловлинского района

Политика 15.11.2019 11:00
12758 9
15.11.2019 11:00





В эти минуты в Иловле проходит церемония прощания с главой района Александром Егоровым. Как сообщает ИА «Высота 102», проститься с казачьим атаманом, фермером и просто самым известным жителем района приехали сотни людей.  
 
Помимо близких, родственников и односельчан на похороны прибыли руководители Волгоградской области – губернатор Андрей Бочаров, его заместители, депутаты областной и городской дум. 
 
Александр Егоров скончался на 55-ом году жизни 13 ноября. Во время игры в волейбол в спортзале ему стало плохо. По предварительным данным причиной смерти стал оторвавшийся тромб. 
Все, кто был знаком с казаком Егоровым, говорят,  что он - яркая личность, жизнелюбивый, энергичный и деятельный человек. Он состоял в партии власти, однако никогда не боялся открыто высказывать свою позицию, даже если она кому-то не нравилась.
В архиве  ИА «Высота 102» остался новогодний видеоматериал, в котором журналисты собрали самые сочные выступления политиков региона в 2018 году. Среди них и речь Александра Егорова. На одном из совещаний в облдуме он крайне резко высказался о серьезной проблеме нелегальных теплиц, владельцы которых оккупировали поля Иловлинского района. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этого сюжета.

Александр Егоров родился 8 января 1965 года в Волгограде. В 1988 году окончил Волгоградский сельскохозяйственный институт по специальности «Экономика и организация сельскохозяйственного производства», кандидат экономических наук. Генеральный директор ОАО "Новокондрашовское". В 2014 году был избран депутатом Авиловского сельского поселения, впоследствии утвержден председателем Иловлинской районной думы, главой района. Являлся секретарем Иловлинского местного отделения партии «Единая Россия», членом президиума регионального политсовета партии. Был атаманом «Иловлинского Юрта».

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация

Распродажа складских остатков. 8-8442-95-50-05

Слуховые аппараты. Необходима консультация специалиста.
Политика
14.11.2019 12:37
Политика 14.11.2019 12:37
8797 28 Обсудить

0
Далее
Политика
14.11.2019 11:16
Политика 14.11.2019 11:16
26433 18 Обсудить

0
Далее
Политика
12.11.2019 15:45
Политика 12.11.2019 15:45
20465 25 Обсудить

0
Далее
Политика
08.11.2019 12:31
Политика 08.11.2019 12:31
12958 13 Обсудить

0
Далее
Политика
08.11.2019 10:06
Политика 08.11.2019 10:06
5753 20 Обсудить

0
Далее
Политика
07.11.2019 12:54
Политика 07.11.2019 12:54
7226 16 Обсудить

0
Далее
Политика
07.11.2019 10:28
Политика 07.11.2019 10:28
3800 6 Обсудить

0
Далее
Политика
01.11.2019 19:46
Политика 01.11.2019 19:46
12179 6 Обсудить

0
Далее
Политика
01.11.2019 10:16
Политика 01.11.2019 10:16
10383 12 Обсудить

0
Далее
Политика
30.10.2019 15:24
Политика 30.10.2019 15:24
27405 51 Обсудить

0
Далее
Политика
30.10.2019 13:59
Политика 30.10.2019 13:59
3762 11 Обсудить

0
Далее
Политика
30.10.2019 12:38
Политика 30.10.2019 12:38
14860 23 Обсудить

0
Далее
Политика
29.10.2019 13:29
Политика 29.10.2019 13:29
7228 17 Обсудить

0
Далее
Политика
29.10.2019 12:24
Политика 29.10.2019 12:24
8205 6 Обсудить

0
Далее
Политика
28.10.2019 10:48
Политика 28.10.2019 10:48
27535 33 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:31
Водитель легковушки избил маршрутчика за "шашечки" на дороге в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:58
Волжский трубный завод стал победителем всероссийской премии «Экспортер года»Смотреть фотографии
13:53
В Волгограде учительница стала инвалидом в кабинете директора школыСмотреть фотографии
13:31
В Волгограде экс-депутат гордумы после ДТП оказался на судебной скамьеСмотреть фотографии
12:47
«Третий раз за 60 лет»: на Волжской ГЭС начался беспрецедентный сброс водыСмотреть фотографии
11:00
В Волгоградской области прощаются с главным казаком Иловлинского районаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:31
В Урюпинске Волгоградской области водитель сбил 5-летнего ребенка и скрылсяСмотреть фотографии
10:02
В Волгограде за взятку в кабинете пристава поймали должникаСмотреть фотографии
09:03
Под Волжским в ДТП погибли два человекаСмотреть фотографии
09:01
Губернатор Волгоградской области прикоснулся к скульптуре ПахмутовойСмотреть фотографии
08:32
Администрация Волгоградской области берет кредит в 3 миллиарда рублей на "черный день"Смотреть фотографии
06:38
Аудиторы КСП Волгоградской области выйдут на дорогиСмотреть фотографии
17:45
В Волгограде эксперты дали рекомендацию по назначению нового главврача роддома № 2Смотреть фотографии
16:58
В Волгограде на ликвидацию опасного наследия завода-банкрота «Химпром» выделяют 5 миллиардов рублейСмотреть фотографии
15:47
В Волгограде производителя фальшивого алкоголя на 65 миллионов осудили на 5 летСмотреть фотографии
12:37
Нового главу Центрального района Волгограда нашли в сельской местностиСмотреть фотографии
11:54
«Умное освещение» от «Ростелекома» сэкономит бюджет МихайловкиСмотреть фотографии
11:16
«Семеро смелых»: в Волгоградской облдуме обнаружились явные и тайные противники бюджета (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:16
В Волгограде за взятку задержан инспектор регуправления Ростехнадзора Смотреть фотографии
10:11
Чистая прибыль группы «Открытие» по итогам 9 месяцев 2019 года превысила 43 млрд рублейСмотреть фотографии
09:55
Закупку автомобилей для депутатов Волгоградской облдумы «замаскировали»Смотреть фотографии
09:45
В Волгограде вскрыли крупную аферу с кредитами, под подозрением банковские работникиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:25
Волгоградцы оценили степень старания властей на благо горожанСмотреть фотографии
22:01
Под Волгоградом скоропостижно умер глава муниципального районаСмотреть фотографииCмотреть видео
21:26
Волгоградский «Ротор» не оставил шансов подмосковным "Химкам" - 2:0Смотреть фотографии
17:27
В Волгограде приступили к начальному этапу возведения моста через Волго-Донской судоходный каналСмотреть фотографии
17:03
Волгоградские полицейские готовы заплатить за сведения о порезанном крушителе банкоматовСмотреть фотографии
15:09
«Горячая штучка»: Волгоградский завод «Красный Октябрь» привез на выставку в Москву голую женщинуСмотреть фотографии
14:42
«Потому, что на 10 девчонок…»: в Волгограде губернатор и молодежь задорно поговорили о демографииСмотреть фотографииCмотреть видео
13:18
Дурно пахнущая проблема Светлоярского района Волгоградской области вышла на федеральный уровень Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 