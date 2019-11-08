От Сталинграда - до Великой Победы

Внутри «Родины-матери» в Волгограде потомков будет ждать послание от реставраторов

От Сталинграда - до Великой Победы 08.11.2019 12:45
460 1
08.11.2019 12:45


Об окончании очередного этапа реставрации монумента «Родина-мать зовет!» сегодня заявили представители подрядной организации. Как сообщает ИА «Высота 102», после того, как статую освободили от строительных лесов, реставраторы сосредоточились на работах по восстановлению авторского облика основания монумента. Кроме того, планируется продолжение работ внутри «Родины - матери». За десятилетия на внутренней  поверхности статуи образовалось множество повреждений, которые нужно устранить. Специалистам также приходиться заниматься демонтажем опалубки времен 60-х годов прошлого века и расчисткой помещений, в том числе тех, о существовании которых ничего не было известно. Эти отсеки, доверху засыпанные строительным мусором, не были указаны в проектно - строительной документации. Представитель компании - подрядчика Сергей Сирота сегодня поделился с журналистами планами оставить внутри монумента жизнеутверждающее послание реставраторам будущего. В частности, специалисты нашего времени хотят пожелать потомкам достижения целей. Как сообщалось ранее, основательное обновление знаменитого памятника проходит впервые за 50 лет. 
Статуя «Родина-мать зовет» является главной скульптурой памятника - ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде. Общая высота «Родины - матери» с подземной частью постамента и до кончика меча - 102 метра, высота фигуры - 52 метра, длина меча - 29 метров. Общий вес монумента составляет более 7500 тонн, вес меча - 14,3 тонны.
Мемориал на Мамаевом кургане был торжественно открыт 15 октября 1967 года в честь величайшего подвига советских воинов, павших в Сталинградской битве. Одно из крупнейших сражений Второй мировой войны продолжалось шесть с половиной месяцев - с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Слуховые аппараты. Необходима консультация специалиста.
Популярное по теме
От детей Волгоградской области в Москве ждут фантазий на тему «Елки Победы»
10.10.2019 15:38
17364 4
Внутри «Родины-матери» в Волгограде потомков будет ждать послание от реставраторов
08.11.2019 12:45
461 1
«Котельниково – Земля Героев» проводит поисковые операции
08.11.2019 10:39
301 0
От Сталинграда - до Великой Победы
08.11.2019 10:39
От Сталинграда - до Великой Победы 08.11.2019 10:39
301 0 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
10.10.2019 15:38
От Сталинграда - до Великой Победы 10.10.2019 15:38
17364 4 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
18.09.2019 13:20
От Сталинграда - до Великой Победы 18.09.2019 13:20
10536 0 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
28.08.2019 09:49
От Сталинграда - до Великой Победы 28.08.2019 09:49
14632 9 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
24.08.2019 19:51
От Сталинграда - до Великой Победы 24.08.2019 19:51
6452 0 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
23.08.2019 11:48
От Сталинграда - до Великой Победы 23.08.2019 11:48
9452 6 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
20.08.2019 16:28
От Сталинграда - до Великой Победы 20.08.2019 16:28
3279 17 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
16.08.2019 11:55
От Сталинграда - до Великой Победы 16.08.2019 11:55
4754 8 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
06.08.2019 15:04
От Сталинграда - до Великой Победы 06.08.2019 15:04
6384 0 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
02.08.2019 11:36
От Сталинграда - до Великой Победы 02.08.2019 11:36
5374 1 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
27.07.2019 14:16
От Сталинграда - до Великой Победы 27.07.2019 14:16
4947 0 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
20.07.2019 12:20
От Сталинграда - до Великой Победы 20.07.2019 12:20
5247 0 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
17.07.2019 09:38
От Сталинграда - до Великой Победы 17.07.2019 09:38
12493 36 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
13.07.2019 10:02
От Сталинграда - до Великой Победы 13.07.2019 10:02
3702 0 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
08.07.2019 17:23
От Сталинграда - до Великой Победы 08.07.2019 17:23
14033 3 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:30
Для очистки сточных вод Волгограда на острове Голодный затеяли большую стройкуСмотреть фотографии
13:37
Телевизоры жителей Волгоградской области могут забарахлить в ночь с 11 на 12 ноябряСмотреть фотографии
13:29
Под Волгоградом после сообщения о бомбе эвакуировали городской судСмотреть фотографии
12:45
Внутри «Родины-матери» в Волгограде потомков будет ждать послание от реставраторовСмотреть фотографии
12:31
Волгоградские единороссы оставили подвешенным вопрос о спикере городской думыСмотреть фотографии
12:16
Под Волгоградом в поле спустя почти три месяца откопали труп пропавшего мужчиныСмотреть фотографии
12:00
В павильоне Центрального рынка Волгограда замахнулись на "вечное лето"Смотреть фотографии
11:41
Волгоградское УФАС: регоператор сферы ТКО встает на путь исправленияСмотреть фотографии
11:23
В Волгоградской области два школьника устроили полиции бессонную ночьСмотреть фотографии
10:42
«От товарищей товарищам»: в станице Волгоградской области открыли памятник ЛенинуСмотреть фотографии
10:39
«Котельниково – Земля Героев» проводит поисковые операцииСмотреть фотографии
10:06
В стане "Единой России" в Волгограде грядут кадровые перестановкиСмотреть фотографии
10:06
Фонд капремонта готовится к новому сезонуСмотреть фотографии
09:44
Смузи «Садов Придонья» помогли знатокам найти ответы на вопросы «Что? Где? Когда?»Смотреть фотографии
08:55
В Волгоградской области ветслужба не пыталась остановить АЧССмотреть фотографии
08:14
В Волгограде прогремел взрыв в офисе СбербанкаСмотреть фотографии
20:21
"Большой бизнес идет к вам": В Волгограде сотовую вышку подключали под полицейским прикрытием Смотреть фотографииCмотреть видео
18:01
"Нет у революции конца": волгоградские коммунисты по традиции устремились к ЛенинуСмотреть фотографии
17:26
Квартир нет: комитет строительства Волгоградской области погряз в штрафах за неисполнение решений судаСмотреть фотографии
17:15
У жителя Волгограда приставы забрали Bentley за долг в 160 тысяч рублейСмотреть фотографии
16:59
Полная версия московского турнира UFC FIGHT NIGHT® — только в Wink на UFC ТВСмотреть фотографии
16:40
"Год скостили": экс-судья из Волгоградской области поедет в колонию за гибель двух братьевСмотреть фотографии
15:25
МегаФон представляет мобильное приложение для управления виртуальной АТССмотреть фотографии
15:02
Волгоградцев «нагрели» на 120 миллионов рублей в платежках ЖКХСмотреть фотографии
14:37
Под Волгоградом селянин избил жену черенком, затем помирился и бросил в лесуСмотреть фотографии
14:26
В Волгоградской области конкурсный управляющий кооператива-банкрота копил долги по зарплатеСмотреть фотографии
13:22
В здании Росреестра у жителя Волгограда «отжали» квартируСмотреть фотографии
12:54
В Волгограде «красный день календаря» вдохновил оппозиционеров на пикетСмотреть фотографии
12:35
На 264 «изношенных» домах Волгоградской области в 2020 году пройдут инженерные изысканияСмотреть фотографии
12:17
В Волгограде жильцы многоэтажки выжили антикафе с чердакаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 