



Об окончании очередного этапа реставрации монумента «Родина-мать зовет!» сегодня заявили представители подрядной организации. Как сообщает ИА «Высота 102», после того, как статую освободили от строительных лесов, реставраторы сосредоточились на работах по восстановлению авторского облика основания монумента. Кроме того, планируется продолжение работ внутри «Родины - матери». За десятилетия на внутренней поверхности статуи образовалось множество повреждений, которые нужно устранить. Специалистам также приходиться заниматься демонтажем опалубки времен 60-х годов прошлого века и расчисткой помещений, в том числе тех, о существовании которых ничего не было известно. Эти отсеки, доверху засыпанные строительным мусором, не были указаны в проектно - строительной документации. Представитель компании - подрядчика Сергей Сирота сегодня поделился с журналистами планами оставить внутри монумента жизнеутверждающее послание реставраторам будущего. В частности, специалисты нашего времени хотят пожелать потомкам достижения целей. Как сообщалось ранее, основательное обновление знаменитого памятника проходит впервые за 50 лет.

Статуя «Родина-мать зовет» является главной скульптурой памятника - ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде. Общая высота «Родины - матери» с подземной частью постамента и до кончика меча - 102 метра, высота фигуры - 52 метра, длина меча - 29 метров. Общий вес монумента составляет более 7500 тонн, вес меча - 14,3 тонны.

Мемориал на Мамаевом кургане был торжественно открыт 15 октября 1967 года в честь величайшего подвига советских воинов, павших в Сталинградской битве. Одно из крупнейших сражений Второй мировой войны продолжалось шесть с половиной месяцев - с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года.