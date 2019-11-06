



Двое жителей Волгограда 59 и 33 лет предстанут перед судом за мошенничество при продаже квартир в доме-самострое, подлежащему сносу. Как сообщила сегодня ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, 33-летний житель Волгограда предложил своему знакомому - собственнику частного домовладения по ул. Рахинской,77 в Дзержинском районе - продать данное домовладение по частям. Право собственности на одну из выделенных квартир по достигнутой договоренности должно было сохраниться за 59-летним собственником.

В итоге домовладение было разделено на 8 квартир площадью от 13,7 кв.м. до 41,8 кв.м. В нарушение требований градостроительных, строительных, санитарных, противопожарных норм и правил специальная разрешительная документация на возведение и обустройство многоквартирного жилого дома отсутствовала. Тем не менее, квартиры были проданы восьми гражданам за 6,7 млн рублей.

Впоследствии на основании судебного решения по иску органа местного самоуправления данный объект был признан самовольной постройкой, подлежащей сносу. В настоящее время определением Дзержинского районного суда Волгограда между администрацией и собственниками помещений утверждено мировое соглашение.

Расследование уголовного дела проводилось СО-3 СУ УМВД России по г. Волгограду.

Вину в инкриминируемом деянии фигуранты уголовного дела не признают.



