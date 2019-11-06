В Волгограде курильщики устроили пожар в многоэтажке, есть пострадавшие

Происшествия 06.11.2019 10:08
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06.11.2019 10:08
Два человека пострадали в результате пожара в многоквартирном доме в Волгограде, сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах. В ГУ МЧС России по региону уточнили, что сообщение о возгорании в одной из квартир дома на улице Рионской поступило в оперативные службы накануне в 22:02. По предварительным данным, пожар в квартире начался из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Известно, что пострадал мужчина 1981 года рождения и женщина 1985 года рождения.
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