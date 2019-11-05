В Волжском драмтеатре будут бесплатно разливать «живую» воду

Экология 05.11.2019 19:05
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05.11.2019 19:05
Необычное оборудование установили в Волжском драматическом театре. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волжского, оно предназначено для создания ионизированной воды. Волжане смогут бесплатно получать такую воду: католит и анолит.
На первом этаже театра находятся два бака для воды. Аппарат подключен к центральному водоснабжению. Вода будет проходить через специальное оборудование (ионизатор) и на выходе становиться щелочным раствором (католитом) или кислотным раствором (анолитом).
Отметим, что католит – вода, заряженная отрицательными ионами, обеспечивает устойчивость к недугам, сопротивляемость к заболеваниям. Это мощный биостимулятор и антиоксидант. Католит называют «живой» водой. Анолит – это отличный антисептик, так называемая «мертвая» вода, которая уничтожает вредные микробы и бактерии, производит дезинфекцию, хорошо залечивает раны и ожоги.
Автором проекта стал житель Волжского Степан Поляков, кандидат технических наук, долгие годы проработавший на Волжском абразивном заводе, затем во ВНИАШ.
Ионизатор начнет работать в ближайшее время. В фойе первого этажа драмтеатра будут установлены стенды с информацией о свойствах и качествах ионизированной воды, способах ее использования.
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