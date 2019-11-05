Волгоградцы стали отдавать больше денег "мужьям на час"

Аналитика 05.11.2019 15:46
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05.11.2019 15:46
Расходы домохозяйств Волгоградской области на самозанятых увеличились во втором квартале 2019 года. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, траты на оплату услуг граждан, привлекаемых для удовлетворения личных нужд, составили в среднем 3153 руб. за квартал. В основном самозанятые лица привлекались для репетиторства, проведения частных уроков, строительства и ремонта жилищ и других построек (в 26 домохозяйствах из 100); оказания парикмахерских, косметологических и т.п. услуг (в 23 домохозяйствах из 100); для ремонта, установки и технического обслуживания компьютеров и предметов хозяйственно-бытового назначения (в 14 домохозяйствах из 100); для пошива и ремонта одежды и обуви (в 11 домохозяйствах из 100); для ремонта и изготовления мебели (в 2 домохозяйствах из 100). Интересно, что расходы домохозяйств на оплату услуг так называемых «мужей на час» в первом квартале 2019 года были меньше – 2163 рубля.
Между тем, расходы российских семей на оплату услуг самозанятых в целом стали уменьшаться. Это происходит из-за того, что многие из них легализовали свой приработок в самостоятельный бизнес, уверены власти. По другой версии, денег в семьях стало меньше из-за падения доходов.
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