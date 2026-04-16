В Волжском вновь покалечили гипсового суслика-читателя





В Волжском лишь недавно поселившийся у редакции «Волжской правды» суслик в очередной раз стал жертвой вандалов.

Еще в 9:00 очаровательный гипсовый зверек с газетой в лапах был в полном здравии – это подтверждают журналисты местного издания. А уже через час в редакцию заглянули расстроенные читатели, сообщившие, что городского любимца вновь «покалечили».

- Написано заявление в полицию. В ближайшее время мы предоставим видео с камер, - сообщили в издании. – Уверены, что и в этот раз вандал ответит за содеянное по всей строгости.

Суслик, пополнивший разрастающееся семейство грызунов в Волжском, страдает от неразумных поступков не в первый раз. В январе в городе-спутнике задержали мужчину, который пнул миниатюрную фигурку, в одночасье лишив ее лапок. Объяснить свой сомнительный поступок он не смог, сославшись на алкогольное опьянение.

О нападках вандалов создатель сусличьей «семьи» Николай Карпов говорит с удивлением. Скульптор, то и дело возвращающий к жизни раненых зверьков, не понимает, почему именно они стали целью № 1 для неуемных и не знающих приложения собственной энергии жителей.

- Внутри каждой фигуры - в обязательном порядке стоит арматура. Впрочем, это не всегда спасает ее от натиска местных вандалов. Сильнее всех у нас почему-то страдает фотограф. Как люди умудряются откручивать гайки, я не представляю… Недавно у редакции старейшего издания Волжского мы установили суслика с газетой. Не прошло и месяца, как газету вырвали с корнем. Что ж, видимо по-другому нельзя, - говорил он в беседе с корреспондентам ИА «Высота 102».

О создании зверьков, ставших новым негласным символом города, их образах и характерах рассказали в отдельном материале.

