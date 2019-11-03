Спорт 03.11.2019 17:52
2426 0
03.11.2019 17:52
Сегодня в рамках 21-го тура Олимп-Первенства ФНЛ "Ротор" провел матч с "Енисеем" из Красноярска. Как сообщает ИА "Высота 102", игру на "Волгоград Арене" несмотря на прохладную погоду посмотрели 13 тысяч 89 зрителей. Первый тайм был безрезультативным практически до завершения. Но на 45-й минуте гол в ворота гостей был забит с пенальти мощным ударом Мухаммада Султонова.
После перерыва-на 49-й минуте игры счет со стороны "Ротора" удвоил Анзор Саная. Таким образом, второй тайм волгоградцы начали с комфортным преимуществом. Все стало не настолько однозначно на 57-й минуте - игрок "Енисея" Константин Савичев забил "Ротору" обескураживающий гол. Конечный счет матча - 2:1 в пользу волгоградской команды. "Ротор" набрал 3 очка и сейчас занимает 2 место в турнирной таблице ФНЛ.
9 ноября на "Волгоград Арене" "Ротор" примет клуб "Чертаново".
Реклама
Популярное по теме
23.10.2019 20:53
27768 10
12.10.2019 17:53
15588 11
05.10.2019 19:51
18938 5
Болельщики вознесли главного тренера волгоградского «Ротора» на Олимп02.11.2019 16:48
Состав общественного совета при облкомспорта Волгоградской области обновили после скандала с Леонидом Слуцким31.10.2019 08:42
Волгоградские спортсмены показали победный результат на мировом первенстве по тхэквондо в Италии30.10.2019 20:19
Волгоградский боксер Артем Сусленков победил всех на «военном» турнире в Китае27.10.2019 18:07
Волгоградский "Ротор" в Иваново скромно обыграл "Текстильщик"27.10.2019 14:52
Памяти погибших сотрудников ФСБ: в Волгограде сразятся чемпионы по кикбоксингу25.10.2019 16:55
Футбольная среда в Волгограде: "Ротор" обыграл "Луч" из Владивостока23.10.2019 20:53
Волгоградский боксер выиграл путевку на чемпионат России на турнире в Элисте21.10.2019 14:41
Волгоградский «Ротор» сыграл вничью с неудобным соперником в Армавире19.10.2019 19:56
В любимый вид спорта Владимира Путина вовлекут еще 1000 школьников Волгограда19.10.2019 11:26
«Властелины колец» борются за победу в ВолгГТУ18.10.2019 15:12
Бывший наставник «Ротора» устроился на работу к соперникам волгоградцев16.10.2019 18:11
Отец Хабиба Нурмагомедова заявлен почетным гостем международного турнира в Волгограде13.10.2019 13:33
В Волгограде "Ротор" в последний момент победил "Нижний Новгород"12.10.2019 17:53
Олимпийская чемпионка и экс-сенатор Татьяна Лебедева создаст в Волгограде легкоатлетический центр09.10.2019 19:48
Реклама