



Сегодня в рамках 21-го тура Олимп-Первенства ФНЛ "Ротор" провел матч с "Енисеем" из Красноярска. Как сообщает ИА "Высота 102", игру на "Волгоград Арене" несмотря на прохладную погоду посмотрели 13 тысяч 89 зрителей. Первый тайм был безрезультативным практически до завершения. Но на 45-й минуте гол в ворота гостей был забит с пенальти мощным ударом Мухаммада Султонова.

После перерыва-на 49-й минуте игры счет со стороны "Ротора" удвоил Анзор Саная. Таким образом, второй тайм волгоградцы начали с комфортным преимуществом. Все стало не настолько однозначно на 57-й минуте - игрок "Енисея" Константин Савичев забил "Ротору" обескураживающий гол. Конечный счет матча - 2:1 в пользу волгоградской команды. "Ротор" набрал 3 очка и сейчас занимает 2 место в турнирной таблице ФНЛ.

9 ноября на "Волгоград Арене" "Ротор" примет клуб "Чертаново".



