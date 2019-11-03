В Волгограде разыскивают пропавшего пять дней назад подростка

Расследования 03.11.2019 12:21
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03.11.2019 12:21
Полицейские города Волгограда разыскивают 17-летнего Артема Колгатина. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в пресс-службе УМВД России по г. Волгограду, 30 октября несовершеннолетний ушел из дома в Советском районе и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Приметы Артема: на вид 16-17 лет, славянской внешности, рост 168-180 см, среднего телосложения, волосы светлые, короткие, прямые. Был одет: синие джинсы, синяя ветровка, черные кроссовки.
С момента обращения в полицию с заявлением от родителей, сотрудники полиции проверили места возможного нахождения несовершеннолетнего - подъезды, подвалы и чердаки близлежащих домов, торговые и развлекательные центры, опросили его друзей и знакомых.
Граждан, обладающих информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить в полицию по телефонам: 02; 8 (4442) 93-01-11 – дежурная часть Управления МВД России по городу Волгограду; 8 (4442) 93-76-26 - дежурная часть отдела полиции № 6 (Советский район) Управления МВД России по городу Волгограду.
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