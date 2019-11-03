В Волгограде расследуют дело о Telegram-мафии

8 человек из Волгоградской области, в том числе несколько женщин, стали фигурантами уголовного дела о создании преступного сообщества посредством мессенджера Telegram. Как стало известно ИА «Высота 102» от источника в правоохранительных органах, волгоградская группа действовала с подачи неких «виртуальных» лиц, которые, используя различные интернет-псевдонимы, организовали целое сообщество, специализирующееся на распространении наркотиков в Волгоградской области и в других регионах. Сбыт N-метилэфедрона и подобных тяжелых наркотических средств велся непосредственно через созданные на просторах Telegram интернет-магазины. В Волгоградской области, таким образом, возникла отдельная территориальная группа распространителей, которые в ближайшем будущем должны понести наказание за тяжкие преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Поиск других членов «Telegram-мафии» продолжается.