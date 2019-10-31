Спорт

Состав общественного совета при облкомспорта Волгоградской области обновили после скандала с Леонидом Слуцким

Спорт 31.10.2019 08:42
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31.10.2019 08:42


В состав общественного совета при комитете физкультуры и спорта Волгоградской области внесены изменения. Соответствующий приказ подписал руководитель ведомства Александр Глинянов, сообщает ИА «Высота 102». Согласно опубликованному документу, из состава общественного совета выведен Николай Матвеев, председатель территориальной профсоюзной организации работников физической культуры, спорта и туризма. Остальные члены совета, среди которых в основном – руководители и сотрудники государственных учреждений, в том числе олимпийские чемпионы разных лет, сохранили свою общественную нагрузку. 
Напомним, общественный совет при  комитете физической культуры и спорта Волгоградской области оказался в центре скандала после обращения в РФС. Члены совета осудили резкие высказывания Леонида Слуцкого о руководстве футбольного клуба «Ротор» и потребовали его наказания со стороны российского футбольного союза. Однако наказать Леонида Слуцкого не удалось, так как в настоящее время он является главным  тренером голландского клуба «Виллес». К слову, заместителем председателя общественного совета при облкомспорта, которые обиделись за "Ротор",  является гендиректор "Ротора" Андрей Рекечинский.

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