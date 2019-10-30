Происшествия 30.10.2019 14:57
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30.10.2019 14:57
Находящегося в федеральном розыске 26-летнего подозреваемого в серии мошенничеств поймали в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, операцию по задержанию злоумышленника, который обманывал граждан в Рязанской и Тамбовской областях, совместно с коллегами из Рязанской области провели сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке бойцов полицейского спецподразделения.
По данным оперативников, разыскиваемый причастен к хищению денежных средств в 2018 – 2019 годах. Под предлогом поставки автозапчастей через Интернет-магазин он похищал деньги клиентов, перечисленные на его счета. По оперативной информации, подозреваемый мог скрываться на территории Волгоградской области. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий его задержали в Ворошиловском районе Волгограда. Подозреваемый заключен под стражу.
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