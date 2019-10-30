В Волгограде пьяный мужчина «боднул» головой дверь троллейбуса





Поскользнулся, потерял равновесие и впечатался головой в закрытую дверь троллейбуса №15А пешеход в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили сегодня ИА «Высота 102» в мэрии, электротранспорт как раз отходил от остановки «33-я школа». Водитель тут же остановил троллейбус, вызвал полицию и скорую помощь. Как выяснилось, 37-летнего мужчину подвела неудобная обувь – прохладным осенним утром на нем были резиновые шлепки. Как пояснили информагентству в экстренных службах, пострадавшего, который был нетрезв, с сотрясением головного мозга доставили в больницу №25.

Пассажиры по тем же билетам пересели на следующий троллейбус. На данный момент движение электротранспорта на участке восстановлено.



