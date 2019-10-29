Под Волгоградом в природном парке появятся рукотворные острова

Экология 29.10.2019 16:30
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29.10.2019 16:30
57 гектаров территории в Волго-Ахтубинской пойме до конца текущего года должны кардинально преобразиться. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, после расчистки озера Запорное в водоеме появятся 11 островов.
«Такой способ позволяет не только разместить извлеченный грунт непосредственно на месте проведения работ, но и создать необычный ландшафт и сформировать рекреационные зоны», - пояснили в ведомстве.
В рамках нацпроекта «Экология» до конца декабря также восстановят проточность двух ериков – Судомойка и Сахарный. Дополнительно на оживших территориях предусмотрена посадка 5,5 тысячи деревьев и кустарников, гидропосев трав на участке 5 гектаров.
В ближайшие два года власти планируют восстановить еще 19 водных объектов поймы. Параллельно ведется проектирование комплекса гидротехнических сооружений для наполнения водой Ахтубы и всей поймы.
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