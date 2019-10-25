Руины исторического дома культуры в Волгограде не доживут до консервации





Обрадовало и одновременно огорчило жителей Бекетовки Кировского района Волгограда известие о том, что, наконец-то, на разрушающийся ДК им. Кирова обратили внимание.









Как уже сообщало ИА «Высота 102», Центральный районный суд удовлетворил иск прокуратуры, которая потребовала от чиновников Волгограда законсервировать разваливающееся здание. Правда, должны это сделать чиновники в течение года. «Это слишком большой срок для исполнения решения суда, а наш дом культуры надо спасать уже сейчас и сегодня!», – говорят жители Бекетовки.









Дом культуры имени Кирова сегодня пребывает в удручающем состоянии. Кладка местами разрушилась до такой степени, что части здания стали расходиться. Внутри находиться и вовсе опасно – здесь уже падают утяжеленные протечкой потолки.









Когда-то уютные аллеи парка, окружающего дом культуры, превратились в заросли, а от лавочек остались только «ножки». Но кировчане хорошо помнят, как в ДК им. Кирова работали десятки детских кружков, дети и взрослые приходили сюда петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах, учиться разному рукоделию.









В доме культуры проходили концерты, киносеансы, сюда приезжали знаменитости. Здание начали возводить еще в 1937 году. Потом была война и достраивали "очаг культуры" уже пленные немцы. Открытие состоялось только в 1953 году.









Однако в 90-х годах яркая жизнь красивейшего дома культуры остановилась, а здание пришло в запустение. Бывшие градоначальники Волгограда так и не отреагировали на просьбы жителей Бекетовки спасти ДК им. Кирова, процесс его разрушения зашел в результате слишком далеко.









Между тем, это здание входит в перечень объектов культурного наследия регионального значения. Защитой дома культуры должен заниматься, в том числе, и специально созданный комитет государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области.









«Если на возрождение нашего дома культуры не хватает денег, надо распустить чиновников, которые не делают свою работу, а на сэкономленные средства вернуть Бекетовке ее достопримечательность», - считают кировчане.



























