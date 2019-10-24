



В Волгоградской области продолжают снижаться долги по зарплате. По состоянию дел на 1 октября размер долга уменьшился почти на 10% и составляет в настоящее время 65 миллионов 165 тысяч рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, тем не менее свои честно заработанные деньги в настоящее время так и не получили 895 человек. Это – работники предприятий, проходящих процедуру банкротства. В среднем на каждого человека приходится более чем по 70 тысяч рублей невыплаченной зарплаты. Напомним, на протяжении длительного времени в Волгоградской области сохранялся один из самых больших объемов зарплатных долгов в России - почти 170 миллионов рублей. В апреле этого года министр труда РФ Максим Топилин отчитал власти региона за сложившуюся ситуацию и пригрозил "серьезными" мерами в случае, если она не будет исправлена.