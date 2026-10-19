



Масштабную операцию провели сотрудники МВД совместно с ФСБ и Следственным комитетом. Задержания прошли в Ростовской, Московской областях, Калмыкии и ДНР. Всего под стражей оказались 13 человек, сообщает Привет-Ростов.

Фигуранты искали в соцсетях тех, кто собирался заключить контракт на военную службу. Представляясь волонтёрами или кураторами Минобороны, они предлагали помощь с оформлением бумаг. В ходе общения будущих военнослужащих убеждали оформить на них доверенности.

Получив доступ к документам, злоумышленники действовали без ведома потерпевших: оформляли фиктивные браки, совершали сделки и распоряжались деньгами с чужих карт.

По предварительным оценкам, каждый эпизод обошёлся потерпевшим примерно в 900 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела сразу по нескольким статьям – о мошенничестве, превышении должностных полномочий и мелком взяточничестве. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.