Три авиарейса задерживаются в Волгограде





Ночь в Волгограде прошла на фоне действующего режима беспилотной опасности. Тем не менее данное обстоятельство никак не повлияло на работу авиагавани - аэропорт функционировал штатно.



Однако в аэропорту Волгограда сохраняются задержки рейсов. Прибудет с опозданием борт из Москвы - рейс DP 6965 ожидается в 13:35 вместо 9:05. Также позже прибудет и борт из северной столицы - борт DP 517 из Санкт-Петербурга приземлится в 14:50 вместо 14:25.



С задержкой вылетит и самолёт в Москву. DP 6966 отправится 14:00 вместо 9:35.