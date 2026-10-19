



В ночь на понедельник Вооружённые силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками по предприятиям военной промышленности, объектам хранения крылатых ракет и БПЛА, а также центру обработки данных в Киеве и Киевской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В Киеве поражены дата-центр «Дата групп», логистический узел «Файер Пойнт» (производство и хранение комплектующих для ударных БПЛА большой дальности и двигателей для крылатых ракет FP-5 «Фламинго»), промышленное предприятие ОАО «Химволокно» (компоненты для боевых частей БПЛА), а также локомотивное депо Киев, где складировались крылатые ракеты FP-5 «Фламинго» и комплектующие к баллистическим ракетам FP-9.

В Киевской области удар нанесён по заводу «Планета пластик» в Ирпене, выпускающему полимерные материалы для военной промышленности. Кроме того, в 130 км юго-западнее порта Одесса при переходе морем поражено морское судно типа «сухогруз», перевозившее грузы военного и двойного назначения.

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