Политика

Сельский час: руководители районов Волгоградской области делают головокружительную карьеру

Политика 23.10.2019 10:00
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23.10.2019 10:00


Михаил Битюцкий займет место Владимира Марченко на посту председателя комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационой политики Волгоградской области. Его фамилию сегодня озвучили на заседании президиума регионального политсовета «Единой России», сообщает ИА "Высота 102". Губернатор Андрей Бочаров внес на рассмотрение партийцев вторую часть списка кандидатов на руководящие посты в исполнительной власти региона.  Битюцкий является главой Руднянского района. Ранее карьеру в администрации Волгоградской области в должности заместителя губернатора сделал Александр Блошкин, бывший глава Киквидзенского района, ставший впоследствии председателем областной думы.
За последние годы еще как минимум у шестерых  руководителей муниципальных образований области произошел карьерный взлет. Экс-глава Михайловки Николай Семисотов и бывший мэр Урюпинска Сергей Горняков с 2014 по 2019 год были областными депутатами, а недавно стали членами Совета Федерации от Волгоградской области. Юрий Чувашин, в недавнем прошлом возглавлявший Николаевский район, руководит комитетом строительства региона. На минувшей неделе стало известно о назначении главы Среднеахтубинского района Геннадия Шевцова на должность вице-губернатора по внутренней политике.   Заместителем главы региона также стал Владимир Марченко, экс-председатель комитета по делам территорий. До назначения в администрацию региона он являлся главой Старополтавского района. 
Как  прозвучало сегодня на заседании президиума регионального политсовета «ЕР», работу в администрации области продолжат Галина Аликова (комитет ветеринарии), Светлана Горелова (комитет тарифного регулирования), Дмитрий Локтионов (комитет по труду и занятости населения), Алексей Шмелев (комитет юстиции), Александр Глинянов (облспорткомитет), Галина Быкадорова (комитет экономической политики и развития), Леонид Титов (комитет по делам национальностей и казачества).
На прошлой неделе единороссы согласовали на ключевые должности в исполнительной власти области 13 кандидатур.

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