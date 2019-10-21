Темные дела творились в СНТ "Нефтяник" в Волгограде

Расследования 21.10.2019 12:10
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21.10.2019 12:10
Спустя три года всплыла история с признаками мошенничества, случившаяся в стенах правления СНТ «Нефтяник» в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», в поле зрения правоохранителей попал представитель СНТ, который в 2016 году в процессе заключения договора купли-продажи земельного участка «прикарманил» 1 миллион 200 тысяч рублей. Деньги члену правления «Нефтяника» наивно доверила жительница СНТ.
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