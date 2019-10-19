



В рамках президентского гранта четыре школы Волгограда оснастят борцовскими коврами для занятий самбо. Как сообщили ИА «Высота 102», в ближайшее время новое оборудование получат средние школы № 95 Краснооктябрьского района, № 7 - Центрального района, №118 - Красноармейского и №26 - Тракторозаводского. Около 1000 детей смогут начать постигать азы самообороны без оружия. Учителя физкультуры уже прошли курсы повышения квалификации по модулю – «самбо» на базе Волгоградской государственной академии последипломного образования и получили соответствующие сертификаты. Всего за последние два года специальную подготовку прошли 19 педагогов.

Проект по вовлечению школьников в занятия самбо при поддержке Минобразования РФ и Всероссийской федерации данного вида спорта реализуется в Волгограде уже несколько лет. Так, с 2015 года 12 школ региона получили специальное покрытие для тренировок. В этом году уже 9 общеобразовательных учреждений Волгограда получат возможность проводить занятия по самообороне.

Самбо можно назвать президентским видом спорта, поскольку глава государства Владимир Путин, как известно, самбо и дзюдо занимается с детства. Имеет звание мастера спорта, в юности неоднократно побеждал на соревнованиях в Ленинграде.

Параллельно в волгоградских школах ведется работа по установке многофункциональных спортивных площадок. К примеру, на территории СШ №24 Кировского района строится игровой комплекс. В скором времени подобные объекты появятся возле школы № 89 Дзержинского района и гимназии № 17 в Ворошиловском. Всего семь школ, лицеев и гимназий областного центра в этом учебном году обзаведутся новыми оснащенными территориями для занятий физкультурой и спортом.

Совместно с благотворительным фондом Елены Исинбаевой с 2014 года в городе-герое при школах установили 9 универсальных спортплощадок. Еще два объекта появились при содействии «Газпрома».



