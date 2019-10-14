В Волгограде за ложное минирование двух ТРЦ осудили охранника-стажера

К 2,5 годам лишения свободы условно осужден 24-летний Сергей Ерпылев за ложные сообщения о готовящемся взрыве в торговых центрах в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Волгоградского областного суда, такой приговор сегодня вынес Тракторозаводский районный суд.

Следствием и судом установлено, что 31 января текущего года Ерпылев, который работал стажером-охранником в торгово-развлекательном центре в Тракторозаводском районе, дважды позвонил в экстренные службы региона и сообщил не соответствующие действительности сведения о готовящихся взрывах в торговых центрах. Сотрудники оперативных служб провели эвакуацию, обследовали помещения указанных ТРЦ, но ничего не обнаружили. Сообщения о готовящихся взрывах оказались ложными. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции №1 (Тракторозаводский район) Управления МВД России по г. Волгограду совместно с коллегами из областного Главка и УФСБ установили личность и задержали звонившего.





Сам Ерпылев пояснил, что в день совершения преступления он по телефону поругался со своей девушкой. Увидев в новостной ленте информацию об эвакуации людей из учреждений и торговых центров в связи с сообщениями о готовящихся террористических актах, он решил совершить звонок с мобильного телефона и сообщить о взрывном устройстве в ТРЦ, надеясь, что магазин, в котором он проходил стажировку, закроют, и он сможет направиться к своей девушке для выяснения отношений. Свою вину молодой человек полностью признал.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.