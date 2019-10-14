Расследования

В Волгограде защитник инвалидов получил тюремный срок за уклонение от налогов

Расследования 14.10.2019 09:41
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14.10.2019 09:41


3 года 7 месяцев колонии общего режима получил руководитель благотворительной организации инвалидов «Луч надежды» Игорь Башкатов. Как сообщила ИА «Высота 102» в старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, сегодня Краснооктябрьский районный суд признал 49-летнего общественника виновным в уклонении от уплаты налогов на сумму 28 млн рублей и подделке документов. Государственное обвинение по уголовному делу поддерживалось прокуратурой Краснооктябрьского района Волгограда.
В суде установлено, активист в течение трех лет подавал в налоговые органы фиктивные декларации об использовании земельного участка площадью свыше 5,5 гектаров по улице Зелинского,12А в Тракторозаводском районе, якобы для организации досуга инвалидов.
По документам на земельном участке для подопечных фонда проводились различные физкультурно-оздоровительные мероприятия, курсы вождения, чаепития и другие мероприятия. По факту там находилась платная автостоянка и еще ряд коммерческих объектов. Прикрываясь благотворительными целями, Башкатов смог получить многомиллионные налоговые льготы.
Вину в инкриминируемых преступлениях Башкатов не признал и просил себя оправдать. В качестве дополнительного наказания суд запретил ему заниматься деятельностью, связанной с предоставлением социальных услуг, в течение года.
В рамках расследования уголовного дела арестовано имущество общественника на сумму свыше 25,5 млн рублей.


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