В Волгограде защитник инвалидов получил тюремный срок за уклонение от налогов

Расследования 14.10.2019 09:41
1134 1
14.10.2019 09:41
3 года 7 месяцев колонии общего режима получил руководитель благотворительной организации инвалидов «Луч надежды» Игорь Башкатов. Как сообщила ИА «Высота 102» в старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, сегодня Краснооктябрьский районный суд признал 49-летнего общественника виновным в уклонении от уплаты налогов на сумму 28 млн рублей и подделке документов. Государственное обвинение по уголовному делу поддерживалось прокуратурой Краснооктябрьского района Волгограда.
В суде установлено, активист в течение трех лет подавал в налоговые органы фиктивные декларации об использовании земельного участка площадью свыше 5,5 гектаров по улице Зелинского,12А в Тракторозаводском районе, якобы для организации досуга инвалидов.
По документам на земельном участке для подопечных фонда проводились различные физкультурно-оздоровительные мероприятия, курсы вождения, чаепития и другие мероприятия. По факту там находилась платная автостоянка и еще ряд коммерческих объектов. Прикрываясь благотворительными целями, Башкатов смог получить многомиллионные налоговые льготы.
Вину в инкриминируемых преступлениях Башкатов не признал и просил себя оправдать. В качестве дополнительного наказания суд запретил ему заниматься деятельностью, связанной с предоставлением социальных услуг, в течение года.
В рамках расследования уголовного дела арестовано имущество общественника на сумму свыше 25,5 млн рублей.
Реклама
Популярное по теме
19.09.2019 15:00
42025 6
17.09.2019 14:36
35076 10
02.10.2019 17:44
19930 4
В Волгоградской области двоих селян осудили за кражу 70 початков кукурузы13.10.2019 09:52
Расследования 13.10.2019 09:52
3530 17 Обсудить
Житель Волгограда стал невыездным после ДТП с троллейбусом12.10.2019 09:35
Расследования 12.10.2019 09:35
2308 0 Обсудить
В Волгограде на водителя брянского «МАЗа» завели уголовное дело за смертельное ДТП11.10.2019 10:29
Расследования 11.10.2019 10:29
9782 0 Обсудить
В Волгограде застройщик проблемного жилого дома "Атлант" предстанет перед судом10.10.2019 17:20
Расследования 10.10.2019 17:20
3785 2 Обсудить
В Волгограде ищут орудующих в маршрутках и автобусах «щипачей»10.10.2019 16:20
Расследования 10.10.2019 16:20
4677 6 Обсудить
Сожгла заживо: в Волгоградской области будут судить ревнивую убийцу трех человек10.10.2019 14:22
Расследования 10.10.2019 14:22
6882 4 Обсудить
Дело о смертельной перестрелке под Волгоградом передано в прокуратуру10.10.2019 11:31
Расследования 10.10.2019 11:31
10128 6 Обсудить
В Волгограде в отношении матери гуляющего в окне 8 этажа малыша возбудили уголовное дело10.10.2019 10:42
Расследования 10.10.2019 10:42
8591 40 Обсудить
Трагедия из-за сапог: в Волгоградской области пастух задушил напарника шнурком09.10.2019 15:36
Расследования 09.10.2019 15:36
3138 8 Обсудить
В Волгограде первый фигурант дела о мошенничестве с участием экс-депутатов пошел под суд08.10.2019 15:32
Расследования 08.10.2019 15:32
29231 10 Обсудить
Волгоградской бизнесвумен грозит 8 лет за торговлю запрещенными таблетками для похудения08.10.2019 12:48
Расследования 08.10.2019 12:48
1928 0 Обсудить
В Волгограде влюбленные пошли под суд за попытку купить свидание в следственном изоляторе08.10.2019 10:53
Расследования 08.10.2019 10:53
2791 6 Обсудить
Волжанин получил реальный срок за публичные призывы к экстремизму08.10.2019 10:29
Расследования 08.10.2019 10:29
1591 7 Обсудить
В Волгограде мошенница нейтрализовала бабушку газовым баллончиком и прикинулась невинной овечкой05.10.2019 12:38
Расследования 05.10.2019 12:38
9743 8 Обсудить
Приставы из Твери исправили ошибку со списанием чужих долгов с карты волгоградца05.10.2019 10:22
Расследования 05.10.2019 10:22
8049 22 Обсудить
Реклама